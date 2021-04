Teltow-Fläming

Das Coronavirus verbreitet sich weiter schnell im Landkreis Teltow-Fläming. Trotz eines leichten Rückgangs liegt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter deutlich über 100. Mit sechs gemeldeten Neuinfektionen beträgt der Wert am Dienstag 137,1. Bei der Eindämmung sollen seit dieser Woche mehr Tests in Schulen und Kitas helfen. Sozialdezernentin Kirsten Gurske hatte bereits vorhergesagt, dass diese Pflicht wohl mit höheren Zahlen von Infizierten und Quarantänen einhergeht. Ihre Prognose bestätigte sich schnell: Am Montag erwischte es mit der Kita Am Weichpfuhl eine der größten Einrichtungen in der Kreisstadt Luckenwalde.

Schon seit Januar werden die Erzieher der DRK-Kitas in TF regelmäßig getestet. Quelle: Elinor Wenke

In der Kita, zu der auch ein Hort gehört, gibt es mehrere positive Fälle unter den Erziehern. Sie betreuen bis zu 300 Kinder vom Krippen- bis ins Grundschulalter. Das Gesundheitsamt habe trotz mehrerer Coronafälle keine Anordnung zur Schließung der gesamten Einrichtung erteilt. Das erklärte die Kreisverwaltung am Dienstag auf MAZ-Anfrage. Die Kontaktermittlungen laufen noch.

Wieder-Öffnung am 3. Mai

Der Träger, das DRK, hat sich nichtsdestotrotz aus eigenen Stücken zur Schließung entschieden – mit Bedauern, wie Sprecherin Katrin Tschirner der MAZ erklärt. Zu den drei positiv getesteten Mitarbeitern hatten so viele Kollegen Kontakt, dass nun nicht mehr genug Personal vorhanden ist, um die Kinder weiter zu betreuen. Die meisten Erzieher der Kita stecken zwei Wochen lang in Quarantäne. Am 3. Mai soll die Kita Am Weichpfuhl wieder öffnen.

Als direkte Folge der neuen Testpflicht ist die Schließung aber nicht zu werten. Denn das DRK betreibt schon seit mehreren Monaten eine Teststelle in Luckenwalde, die alle DRK-Mitarbeiter wöchentlich kostenlos nutzen können. Inzwischen ist die Teststelle für alle Menschen im Landkreis offen. Der Bund erstattet die Kosten für die sogenannten Bürgertestungen. Hinzu kommt seit Montag die Testpflicht in Kitas und Schulen. Erzieher, Lehrer und Schüler müssen sich seitdem zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen.

Bis Ende vergangener Woche waren insgesamt zehn Coronafälle unter Kindern und Mitarbeitern in sechs Kitas im gesamten Landkreis bekannt. Außerdem berichtete die Kreisverwaltung bis dato von 16 Fällen unter Schülern an zehn verschiedenen Schulen.

Von Victoria Barnack