Luckenwalde

Corona und Beethoven-Jubiläum, der Komponist wurde im Dezember vor 250 Jahren geboren, das passt dieser Tage nicht zusammen. Am Samstagabend wollte der russische Konzertpianist Vladimir Mogilevsky im Luckenwalder „Klassmo“ eigentlich Sonaten des großen deutschen Komponisten vor Publikum spielen, doch daraus wird erstmal nichts. „Selbst in einem ganz kleinen Rahmen ist dies derzeit nicht möglich“, erklärt Hilde Steinfurth mit Verweis auf die momentan geltenden Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie. Zusammen mit ihrem Mann Thomas Grieser betreibt sie das „Klassmo“ – Kulturcafe und Gästehaus mit Kulturwerkstatt in der Potsdamer Straße von Luckenwalde. Den Freunden klassischer Livemusik macht Hilde Steinfurth jedoch Mut. „Das Konzert mit Vladimir Mogilevsky wird sofort nachgeholt, wenn das wieder möglich ist“, sagt sie. Wann das sein wird, kann die Veranstalterin jedoch nicht sagen.

Die Tickets für das ausverkaufte Mogilevsky-Dezemberkonzert behalten ihre Gültigkeit. Bei Bedarf werden Karten jedoch auch zurückgenommen. Infos gibt es auf der Homepage www.klassmo.de.

Für das nächste Jahr werden trotz Pandemie in der Luckenwalder Anlaufstelle für alle Kulturbegeisterten der Region bereits Pläne geschmiedet. Angedacht ist beispielsweise eine Konzertreihe mit dem Pianisten Michael Abramovich, einem vielseitigen und eigenwilligen Interpreten von Barockmusik.

Hilde Steinfurth informiert darüber, dass es einige Anfragen von weiteren Musikern gibt, die im „Klassmo“ spielen würden. „Durchschnittlich wollen wir 2021 wie bisher auch einmal im Monat ein Konzert veranstalten, vielleicht werden es im nächsten Jahr aber mehr“, sagt die Veranstalterin. An Bewährtem, wie Konzerten mit namhaften Jazz-Größen, will man im „Klassmo“ festhalten. So wird der Posaunist von Weltrang, Konrad „Conny“ Bauer, zusammen mit mehreren Musiker-Kollegen auch 2021 wieder zu einem Abstecher in der Luckenwalder Kulturstätte erwartet.

Dort setzen die Betreiber nicht nur auf Musik alleine. Das „Klassmo“ ist mit Kulturcafe und -werkstatt breit aufgestellt. Filmvorführungen, Theater- und Kabarettvorstellungen, Lesungen sowie Seminare sollen nach der Pandemie wieder angeboten werden. Derzeit sichern Geschäftsreisende in den Gästewohnungen das wirtschaftliche Überleben.

Von Frank Neßler