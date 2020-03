Der Rundfunk- und Fernsehmechanikermeister Klaus Schliebner steigt den Kunden gern aufs Dach. Ansonsten verkauft er gern technische Geräte oder repariert sie. Er erinnert sich daran, dass der Berufseinstieg zu DDR-Zeiten gar nicht so leicht war.

Klaus Schliebner in seinem Geschäft in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn