Klausdorf

Auf der Landesstraße 74 kam es zu einem Autounfall, bei dem ein Mensch erhebliche Verletzungen erlitt.

Am Montag in den Nachmittagstunden befuhr der Fahrer eines Opel die Ortsverbindungsstraße zwischen den Ortschaften Sperenberg und Klausdorf in Richtung Klausdorf. Hierbei kam er im Bereich einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Rande der Straße.

Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist derzeit noch nicht bekannt. Der 19-jährige Mann wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Baum schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Wegen des Unfalls musste zudem die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden, um den Mann zu retten und das Fahrzeug zu bergen.

Von MAZonline