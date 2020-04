Blumenwiese am Kolzenburger Rondell

Kolzenburg

Noch blühen die Tulpen in Kolzenburg auf der Wiese und laden zum Betrachten und Fotografieren ein. Das Rondell am Ortseingang an der Bushaltestelle präsentiert sich derzeit in bunten Farben und begrüßt Einheimische und Gäste gleichermaßen. Wie die Kolzenburger Ortsvorsteherin Nikola Gerlach mitteilt, ist dies vor allem den Kindern des Ortsteils zu verdanken. Alljährlich ruft der Ortsbeirat die Kinder, ihre Eltern und ihre Großeltern dazu auf, im Herbst Blumenzwiebel in die Erde zu stecken. Das Ergebnis kann sich dann jeweils im darauffolgenden Frühjahr sehen lassen. Die Aktion hat mittlerweile auch schon in anderen Orten Nachahmer gefunden.

Von Margrit Hahn