Kolzenburg

Wenn man einmal angefangen hat, kann man gar nicht mehr aufhören. Die Heidelbeeren auf der Plantage in Kolzenburg sind nicht nur eine Geschmacksbombe, sondern auch eine optische Augenweide. Kirschgroße Beeren kann man von den Sträuchern pflücken – so lange und so viel man möchte.

Volle Körbe, leere Köpfe

„Es kommen viele Leute her, die sagen, dass das hier wie ihre Meditation ist“, sagt Corinna Jurtzik, die zusammen mit ihrem Mann die Plantage betreibt. Es tut den Menschen gut, in der Natur zu sein und einfach mal abzuschalten. Die ersten Hände voller Beeren sehen in dem großen Korb noch völlig verloren aus: „Wie eine Erbse im Kerker“, so Jonathan Link aus Kloster Lehnin. Doch irgendwann füllt sich der Korb wie von selbst und man hat plötzlich fünf Kilo Beeren gepflückt. „Wenn der Kopf leer ist, ist der Korb voll“, so Link.

Eva (l.) und Thea Jurtzik füllen im Heidelbeergarten die Körbe mit Leichtigkeit. Quelle: Antonia Engel

Hinter dem Erlebnis für die Besucher steckt viel Arbeit. „Wir sind mindestens ein halbes Jahr nur hier beschäftigt“, so Mischa Jutzik. Die Sträucher müssen beschnitten, das Unkraut gezupft, die Bewässerungsanlage überprüft werden. 100 Kubikmeter Mulch wurden dieses Jahr auf der Plantage verteilt, das ist eine Schubkarre pro Strauch und eine Menge Arbeit.

Heidelbeeren sind Superfrüchte

Das Paar übernahm die Plantage 2015 von Corinnas Vater. „Er war ein Mann vieler Projekte und Möglichkeiten“, so Corinna Jurtzik. Das Land unter der Hochspannungsleitung kaufte er extra für die Plantage. Drei unterschiedliche Sorten gibt es, die Hauptsorte Reka wird vor allem wegen ihres intensiven Aromas und der großen blauen Früchte geschätzt. „Als die Plantage 2009 eröffnet wurde, waren Heidelbeeren gerade im Kommen“, erzählt Mischa Jurtzik. Das ist auch kein Wunder, denn die Pflanze ist sehr resistent, die Früchte gut lagerfähig und aufgrund des geringen Fruchtzuckers auch geeignet für Diabetiker. Die Beere enthält Antioxidantien, Vitamin C, ist entzündungshemmend und schmeckt auch noch hervorragend. Man könnte sie also auch schlichtweg als regionale Superfrucht bezeichnen.

Egal ob frisch oder als Marmelade – diesen Heidelbeeren kann man nicht widerstehen. Quelle: Antonia Engel

Auch der Geruch der Heidelbeeren ist verführerisch – gerade dann, wenn er aus einem Topf mit heißer Marmelade kommt. „Dem kann Corinna selbst nachts um halb eins nicht widerstehen“, lacht der Plantagenbesitzer. Wenn man den ganzen Tag auf der Plantage verbringt, bleibt nämlich nur der späte Abend zum Marmelade kochen. Ganz fein püriert kann man diese dann auch in Kolzenburg kaufen. „Die älteren Herrschaften freuen sich da immer drüber, weil in unserer Marmelade keine kleinen Kerne mehr drin sind. Die bleiben nämlich gerne mal in den dritten hängen“, sagt Mischa Jurtzik.

Auch, wenn die Familie in Heidelbeeren baden könnte, hat sie von der Frucht noch nicht zu viel. „Das ist echt phänomenal“, sagt die Mutter von drei Kindern. Der Heidelbeerkuchen und die selbst gemachten Hefeklöße mit Heidelbeeren sind zu Hause sehr beliebt. Selbst der sieben Monate alte Wido weiß, die Frucht zu schätzen. „Das war das erste, was er gegessen hat“, berichtet die Mutter. Ganz begeistert reißt der Kleine den Mund auf, wenn er einer Heidelbeere nahe kommt – das liegt in den Genen.

Sie wollen selbst pflücken?

An Tagen mit vielen Besuchern bleibt Mischa Jurtzik auch mal bis 20.30 Uhr auf der Plantage und sammelt die auf dem Boden liegenden Früchte auf. Das ist wichtig, denn sonst gären die Beeren und locken Schädlinge, Wespen und Bienen an – sowohl für die Sträucher als auch für die Besucher eine unangenehme Sache. „Feldhygiene ist deshalb ganz wichtig“, erklärt seine Frau. Man merkt, dass in jeder Ecke und in jedem Strauch ganz viel Herzblut steckt. Für zwei Wochen hat die Plantage noch geöffnet. Immer mittwochs und freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr.

Von Antonia Engel