Angespannte Situation in Ludwigsfelde

Ludwigsfelde/Luckenwalde

Mit der dramatischen Corona-Entwicklung in der Landeshauptstadt Potsdam hat sich auch die Situation des Krankenhauses in Ludwigsfelde sofort verändert. Seitdem auch das St. Joseph Krankenhaus in Potsdam einen Aufnahmestopp für Corona-Patienten ausgesprochen hat, sind die umliegenden Krankenhäuser gefordert.

Über 1.000 Menschen getestet

Seit mehr als einem Monat arbeitet das Covid-Diagnostik-Zentrum in der alten Rettungswache des Krankenhauses. Mehr als 1.000 Menschen wurden seitdem auf das Virus getestet. In der Anfangsphase teilten sich Mitarbeiter des Krankenhauses und die niedergelassenen Ärzte aus Ludwigsfelde und Umgebung diese Aufgabe. Inzwischen ist das Diagnostik-Zentrum nur noch an den Nachmittagen von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Zuständig für die Tests sind jetzt allein die niedergelassenen Ärzte. Lediglich an Wochenenden „kommt es zu vereinzelten ambulanten Tests“, sagte Chefarzt Burkhard Schult gegenüber der MAZ.

Anzeige

Corona-Stationen belegt

Um gegen die Pandemie gewappnet zu sein, wurde neben der Notfallaufnahme eine zusätzliche Aufnahmestation für neue Patienten ohne Symptome eingerichtet. Sie bleiben bis zum Ergebnis eines obligatorischen Corona-Tests auf der Station. Eine Covid-Verdachtsstation und eine Isolierstation mit jeweils 14 Betten sind belegt. Über die genaue Zahl betroffener Patienten will das Krankenhaus keine Auskunft geben. „Sofort nach Bekanntwerden der Ereignisse im Ernst von Bergmann in Potsdam haben wir damit begonnen, die Patientinnen und Patienten auf der Geriatrie zu testen“, sagt die kaufmännische Direktorin der Klinik Petra Reiß. „Alle Mitarbeiter werden regelmäßig getestet“, fügt sie hinzu.

Weitere MAZ+ Artikel

Bedarf an zusätzlichem Personal

Große Anstrengungen muss die Abteilung Einkauf unternehmen, um Engpässe zu vermeiden. Nach wie sind FFP2-Masken, Mund-Nase-Schutz und Schutzkleidung knapp. Wie die allermeisten Gesundheitseinrichtungen leidet das Ludwigsfelder Krankenhaus unter Personalmangel. „Schon deshalb geraten wir an die Grenze unserer Kapazität“, bedauert Petra Reiß. „Wir brauchen dringend zusätzliches Pflegepersonal.“

Luckenwalde nur zu zwei Dritteln belegt

Im KMG Klinikum Luckenwalde werden derweil zwei Coronafälle und drei Verdachtsfälle behandelt. 142 der 254 Betten sind belegt, die Personalsituation ist entspannt: Es gibt weder positiv getestete noch Verdachtsfälle unter den Mitarbeitern. „Sollte sich das ändern, werden wir sofort nach Richtlinien des Robert-Koch-Institutes testen und alle nötigen Maßnahmen einleiten“, sagte Regionalleiter Sascha Nenninger auf Anfrage.

Lesen Sie auch:

Krankenhaus in Corona-Bereitschaft

Zehn Patienten Covid-positiv getestet

Von Udo Böhlefeld