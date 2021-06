Luckenwalde

Am Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming noch einmal gesunken. Sie liegt jetzt nur noch bei 1,2 (Vortag: 2,4). Das ist noch niedriger als der Durchschnitt im Land Brandenburg, der aktuell bei 2,3 liegt. Aus Teltow-Fläming wurden am Mittwoch den dritten Tag in Folge weder Neuinfektionen noch Corona-Todesfälle gemeldet. Insgesamt verzeichnete Teltow-Fläming in den vergangenen sieben Tagen lediglich zwei Neuinfektionen.

Nur in etwa in jeder zweiten Gemeinde oder Stadt im Landkreis gibt es noch akute Fälle. Laut Gesundheitsamt gibt es derzeit in keiner Stadt beziehungsweise Gemeinde in Teltow-Fläming mehr als drei Infektionen.

Die niedrige Inzidenz lässt nun weitere Öffnungen im Landkreis zu. So sind inzwischen wieder Besuche im Luckenwalder KMG Klinikum möglich. In dem Krankenhaus hat man aus Vorsicht vor erneuten Infektionen die Besuchszeiten allerdings noch in ein zeitliches Fenster eingeschränkt. Patienten können derzeit immer wochentags zwischen 16 und 18 Uhr sowie am Wochenende zwischen 14 und 17 Uhr besucht werden.

Regeln für Besuche im Krankenhaus:

Jeder Patient darf pro Tag maximal zwei Gäste für je 30 Minuten empfangen. Es gilt die ganze Zeit über Maskenpflicht. Außerdem müssen Besucher einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen oder vollständig geimpft oder genesen sein. Zudem müssen sie ihre Kontaktdaten an der Klinikrezeption hinterlassen.

Gemeindeverwaltung Nuthe-Urstromtal wieder offen

Ebenfalls geöffnet ist seit dieser Woche wieder die Gemeindeverwaltung von Nuthe-Urstromtal in Ruhlsdorf. Das Gebäude war die vergangenen Monate über für den Publikumsverkehr geschlossen. Weil man seit der Pandemie aber gute Erfahrungen mit der Terminvereinbarung gemacht hat, bittet die Verwaltung nach wie vor darum, dass sich Bürger vorher anmelden.

