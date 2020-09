Luckenwalde

Das Renaissance-Ensemble Süsato probte am Samstag von 10 bis 14 Uhr erstmals seit dem Ende der Sommerferien wieder als gesamtes Orchester in den Räumen des Luckenwalder Friedrich-Gymnasiums. Das junge Orchester der Kreismusikschule Teltow-Fläming wurde laut Ensembleleiter Vladimir Ivachkovets vor fünf Jahren gegründet und spezialisierte sich auf die Renaissance-Musik des 15. bis 16. Jahrhunderts, mit Werken von Michael Praetorius, Orlando di Lasso und natürlich Tielman Susato. Das Spiel der historischen Instrumente wie Krummhorn, Drehleiher und Dudelsack war zu Beginn eine Herausforderung für die Musikschüler, die diese Aufgabe mittlerweile mit Bravour meistern.

Die Gemeinschaftsprobe wurde genutzt, das Zusammenspiel der einzelnen Instrumente in Titeln wie Monteverdis „Lamento della Ninfa“, der „Ungaresca“ aus John Playfords „Dancing Master“ (1651) und „Ombra Mai Fu“ aus der Oper „Xerxes“ zu optimieren, Es wurden aber auch neue Stücke wie der „Passamezzo Antico“, einen italienischen Schreittanz aus dem 16. Jahrhundert, einstudiert.

Unermüdliche Probenarbeit

Die Nachwuchsmusiker hörten ihren Mentor, der mal streng, mal mit Humor Einsätze markierte, Instrumente nachstimmte und unermüdlich Taktfolgen wiederholen ließ, bis er zufrieden war. Die Musikschülerin Johanna Schwark (22) unterstützte die Proben später zudem mit ihrem Gesang.

Das Probenlager war nur das erste von mehreren Treffen, die zur Vorbereitung auf die kommenden Konzerte angesetzt wurden. Denn am 1. November folgt bereits der große Auftritt beim Renaissance-Musikfestival in Lutherstadt Wittenberg, am 28. November dann eine Concertante im Schloss Stülpe. „Unser erstes Konzert dort war so gut besucht, dass sie uns gleich noch mal haben wollten“, freut sich Ivachkovets.

Mit dem aktuellen Stand seines Ensembles ist er sehr zufrieden, trotz Corona: „Durch die Schutzmaßnahmen war es sehr kompliziert, alle Leute zusammenzubekommen, daher proben wir jetzt in der Aula.“ Auch im Luckenwalder Kreishaus darf künftig geübt werden. Bislang probten lediglich die einzelnen Instrumentengruppen gemeinsam in der Musikschule.

Spinett und Basskrummhorn

Aktuell umfasst Süsato 20 Musiker und sechs Instrumentenfamilien, die Altersklassen sind hierbei bunt gemischt. Besonders stolz ist Vladimir Ivachkovets auf die jüngsten Errungenschaften der Kreismusikschule: „Wir haben vor kurzem einige Originalinstrumente gekauft, darunter ein Spinett, eine Renaissance-Trommel und ein Basskrummhorn.“

Auch einige der Musikschüler waren neu dabei. Trotzdem habe Ivachkovets keine Pläne, das Ensemble zu vergrößern. Eine Reise nach St. Petersburg, die aufgrund der Pandemie verschoben werden musste, soll nach Möglichkeit bald vom Orchester nachgeholt werden.

Samuel Bruch (16) aus Luckenwalde, der bereits seit zwölf Jahren in der Musikschule Saxofon, später Klavier und Krummhorn spielen gelernt hat, gefiel an dem mehrstündigen Probenlager insbesondere das Miteinander. Doch am schönsten seien die Konzerte: „Dann weiß man, wofür man das macht.“

Von Katja Schubert