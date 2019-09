Wie weiter mit dem Biopark in Luckenwalde?

Luckenwalde

Verkaufen um jeden Preis. De facto müsste so das Motto für den Biotechnologiepark lauten. Alle Immobilien zu verkaufen und die kreiseigene Struktur- und Wirtschaftsfördergesellschaft (SWFG) abzuwickeln, hatten die Abgeordneten im Kreistag in den vergangenen Jahren festgelegt.

Nun wollen Verwaltung und SWFG die Politiker zum Umdenken bewegen. Am Mittwoch diskutierte der Wirtschaftsausschuss des Kreises über die Zukunft der Gesellschaft und damit auch des Biotechnologieparks.

„Sollten Biotechnologie-Standort behüten“

Letzterer ist der Stein des Anstoßes für die nun ganz neuen Ideen. „Einen Biotechnologie-Standort haben wir im Land Brandenburg nicht oft“, sagte SWFG-Geschäftsführer Detlef Laubinger, „deshalb sollten wir ihn sehr behüten.“

Detlef Laubinger ist Geschäftsführer Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming. Quelle: SWFG

Strittig ist diese Aussage im Wirtschaftsausschuss zu keinem Zeitpunkt. Nur wie? 2017 hatte der Kreistag beschlossen, dass die Immobilien auf dem Areal unbedingt verkauft werden sollen – allerdings nicht unter dem Maßstab des Höchstgebotes, sondern unter der Prämisse, Arbeitsplätze und den Fokus auf die Biotechnologie zu erhalten.

Zum Jahresende 2018 lief diese Voraussetzung aber aus. Ab 2019 sollte deshalb eigentlich gelten: Wer das meiste Geld bietet, bekommt den Zuschlag.

SWFG schreibt wieder schwarze Zahlen

Laubinger plädiert nun mit Schützenhilfe von Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) für ein Umdenken. Immerhin laufen die Geschäfte der SWFG in jüngster Vergangenheit wieder besser.

„Das Jahr 2018 konnten wir mit einem Plus abschließen“, berichtete er. Auch 2019 schreibt die GmbH bisher schwarze Zahlen. Für zwei weitere Jahre brauche man außerdem keine Zuschüsse mehr vom Kreis.

Derzeit bringen vor allem die 40 vermieteten Wohnungen im Biopark sicheres Geld ein. Quelle: Victoria Barnack

Ein Rückblick: Finanziell war die SWFG im vergangenen Jahrzehnt eher ein Sorgenkind von Teltow-Fläming. Elf Millionen Euro Schulden stehen im Raum. Die Wirtschaftsförderung war nicht gewinnbringend sondern ein teures Zuschussgeschäft für den Landkreis.

Im Kreistag entschied man sich deshalb 2012 dazu, aus der SWFG eine reine Immobiliengesellschaft zu machen. Um die Wirtschaftsförderung kümmert sich die Kreisverwaltung inzwischen wieder selbst. 2017 setzte man sich dann besagte Frist zum Jahresende 2018.

Laubinger : „Der zweite Speckgürtel entwickelt sich sehr gut“

Ein halbes Jahr später ist man aber kaum einen Schritt weiter. Ja, einige Immobilien seien verkauft worden undLuckenwalde inzwischen nur noch eine Lkw-Stunde vom Flughafen entfernt.

„Der zweite Speckgürtel entwickelt sich sehr gut“, wirbt Laubinger, „im Norden von TF bekommt man kaum noch Flächen.“ Wie der Markt auf das zu verkaufende Gesamtpaket Biotechnologiepark reagiert, wisse man aber nicht.

Im Biopark sind auch Technologie- und Gründerzentren und eine Kongresszentrum angesiedelt. Quelle: Victoria Barnack

Kreisverwaltung und SWFG schlagen nun einen Kompromiss vor: Bis zum Jahresende können potenzielle Käufer erst einmal unverbindlich ihr Interesse bekunden. Ob sie die Gesellschaft komplett übernehmen wollen oder nur die Immobilien kaufen und Gesellschaft sowie Mitarbeiter zurücklassenoder aber nur an einzelnen Immobilien interessiert sind, ist zunächst egal. Das Motto: Alles kann, nichts muss.

Die Angst: Biopark könnte verramscht werden

Über die Ergebnisse sollen dann die Politiker diskutieren. Die größte Befürchtung: Der Biotechnologiepark könnte verramscht werden oder durch einen Konkurrenten aufgekauft werden und damit dem Tode geweiht sein.

Tatsächlich berichtet Laubinger jüngst von zahlreichen großen Immobilienunternehmen, die Interesse anmeldeten. Die große Gefahr sei, dass dabei nur die Filetstücke im Fokus stünden –also das Wohnbauland im hinteren Bereich des Areals.

Im Biopark sind auch noch zahlreiche Flächen für den Wohnungsbau frei. Quelle: Victoria Barnack

Von den Mitgliedern im Wirtschaftsausschuss mag sich das niemand gern vorstellen. „Als wir damals die Entscheidungen trafen, hatte die Biotechnologie noch einen ganz anderen Stellenwert“, sagt der Luckenwalder Detlev von der Heide ( SPD), „inzwischen findet sie in Großherstellungsprozessen statt.“

Auch Landrätin Wehlan sieht den Kreis in der Pflicht. Man trage eine besondere Verantwortung für den Wirtschaftskern Luckenwalde. Für den Biotechnologiepark sieht sie sich sogar in einer „Sozialpflicht“. Mehr als 500 Menschen arbeiten derzeit an dem Standort.

Wird SWFG doch wieder Wirtschaftsförderer?

Helmut Barthel ( SPD) kann sich sogar vorstellen, dass die SWFG saniert werden und dann kostenneutral wieder als Wirtschaftsförderer agieren könnte. Der Kreiskämmerer rechnet bei dieser Variante allerdings mit jährlich einer halben Million Euro Minus. Denn wenn alle Flächen verkauft sind, bricht die Haupteinnahmequelle weg.

Die Hoffnung: Wenn die SWFG wieder ihrem Namen gerecht würde – sich also der Wirtschaftsförderung zuwendet – könnte das Land den Betrieb fördern. Dafür muss allerdings ein neuer Beschluss vom Kreistag her. Denn der will ja eigentlich seit 2012, dass die SWFG abgewickelt wird.

Von Victoria Barnack