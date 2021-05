Kultursommer: Stadt Luckenwalde sagt Konzerte ab

Luckenwalde

Die Stadt Luckenwalde hat mitgeteilt, dass die vom 4. bis 5. Juni geplante Stadtfestalternative „Stadtparkkonzerte mit Freizeitpark“, welche im Rahmen des diesjährigen Luckenwalder Kultursommers stattfinden sollte, abgesagt werden musste. Ein Veranstaltungsformat mit mehreren tausend Besuchern, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle vor einer Corona-Infektion geschützt sein werden, halte man in Luckenwalde für unverantwortlich. Die derzeitige Lage lasse demnach keinen Spielraum für eine sichere Veranstaltungsplanung.

Weitere Veranstaltungen befinden sich noch in der Planung

Die übrigen Veranstaltungen des Luckenwalder Kultursommers 2021 sind aber noch in der Planung. Es werde in Abwägung der weiteren Coronaentwicklung aktuell darüber entschieden, ob das jeweilige Format stattfinden kann.

Noch nicht abgesagt sind das Electro Open Air im Nuthepark am 19. und 20. Juni, am 25. Juni die Veranstaltung „Luckenwalde leuchtet” auf dem Marktplatz, sowie am 24. Juli der Familientag mit Straßentheater auf dem Boulevard. Ebenfalls stehen noch auf dem Plan das Kultur- und Streetfood-Fest am 18. August, das Open-Air-Kino mit Picknick im Freibad Elsthal am 3. September und am 4. September das „Himmelweit“-Open-Air-Konzert, welches ebenfalls im Freibad Elsthal stattfinden soll.

Turmfest soll weiter stattfinden

Das 30. Luckenwalder Turmfest findet voraussichtlich vom 3. bis 6. Juni statt. Die genannten Veranstaltungstermine müssen allerdings vorbehaltlich verstanden werden. Ob die Events stattfinden können, hängt von den Entwicklungen der Corona-Pandemie ab. Terminabsagen, Verschiebungen von Veranstaltungen und Änderungen der Termine können im Internet auf der Website www.luckenwalde.de nachgeschlagen werden.

Von MAZonline