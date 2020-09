Frankenfelde

Keine Orgel ohne Organisten: Das ist das Credo von Kreiskantor Peter-Michael Seifreid. Wenn ein Dorf also seine alte Orgel in der noch älteren Kirche saniert sehen will, muss es anschließend auch jemanden geben, der sie spielt. In Frankenfelde haben sie das geschafft. Nicht nur, dass am Sonntag die 200 Jahre alte Turley-Orgel in der Dorfkirche nach ihrer monatelangen Sanierung wieder feierlich eingeweiht wurde. Während des Gottesdienstes durfte auch Udo Wöhrmann sein Geschick an Tasten, Pedalen und Registern beweisen. Der Frankenfelder soll die „Königin der Instrumente“ in Zukunft regelmäßig in Betrieb nehmen.

Udo Wöhrmann (l.) ist einer von vielen Frankenfeldern, die sich für die Sanierung engagierten. Quelle: Margrit Hahn

Anzeige

„Anfang 2019 habe ich angefangen, das Orgelspielen zu lernen“, berichtet Udo Wöhrmann. „Klavier spielen konnte ich schon lange vorher.“ Wöhrmann ist außerdem seit vielen Jahren Mitglied bei den Frankenfelder Jagd- und Parforcehornbläsern. Doch trotz aller musikalischer Vorerfahrung: Wöhrmann musste schnell merken, dass es zum Organisten noch mehr braucht. „Das Orgelspielen ist deutlich anspruchsvoller als beispielsweise Klavierspielen“, sagt er. „Beim Klavier hat man ja keine Pedale oder Register, die man ziehen muss.“

Lesen Sie auch: Die letzten Arbeiten für die Orgel-Sanierung

Wie vielseitig eine Orgel im Gegensatz zu anderen Instrumenten ist, zeigte Kreiskantor Seifried am Sonntagnachmittag am Rande des Gottesdienstes. Denn davor und danach gab es kostenlose Führungen samt Hörproben.

Abgenutzt: So sahen Klaviatur und Register der Orgel vor der Sanierung aus. Quelle: Hahn Margrit

Einen „Vaterkomplex“ habe der junge Orgelbauer Johann Friedrich Turley gehabt, erklärte der Kreiskantor mit einem Augenzwinkern. Denn in die „typische Landorgel“ – und damit eigentlich ein wenig außergewöhnliches Exemplar – hat Turley einen Trick eingebaut, um dem Instrument zu einem besonders tiefen, sonoren Bass zu verhelfen – obwohl die kleine Dorfkirche in Frankenfelde dafür eigentlich viel zu klein ist. Seifried verrät: Einen solchen „Wumms“ kriegt man eigentlich nur aus großen Orgeln, wie sie beispielsweise in der Jüterboger Nikolakirche stehen. Das ganze Können der Orgel zeigte er dann spontan: Während des Gottesdienstes erfüllte er den Frankenfeldern auf Zuruf vier kirchliche Liedwünsche.

Unter anderen mit Orgelpfeifen-Patenschaften wurde die Sanierung finanziert. Quelle: Victoria Barnack

Eine sanierte Orgel gibt es also auch ohne Zuhörer nicht. Dass ihnen viel an ihrem alten Kircheninstrument liegt, haben die Frankenfelder in den vergangenen zwei Jahren bewiesen. Die nötigen 150.000 Euro haben sie durch 28 Orgelpfeifen-Patenschaften, große Spenden bei Benefizkonzerten, hohe Einzelspenden und viel Geld von Stiftungen, dem Kulturministerium, der Stadt und Luckenwalder Banken zusammengetragen.

Keine „kleinen Brötchen“ in Frankenfelde

Nicht nur die Schönheit der Orgel, sondern vor allem das Engagement ihrer Zuhörer würdigte am Sonntag deshalb auch Christian Stäblein. Der Bischof der evangelischen Landeskirche sprach die Predigt zum Festgottesdienst. „Am Vormittag war ich noch in Altlüdersdorf bei Gransee“, erzählte er, „die Menschen dort haben mir nur gesagt, welche Summe für die Sanierung noch fehlt.“ Mit ihrer runderneuerten Orgel hätten die Frankenfelder gezeigt, dass nicht nur Turley mit seinem Erstlingswerk vor knapp 200 Jahren keine kleinen Brötchen backen wollte. „Auch Sie haben etwas Gewaltiges vollbracht“, sagte Stäblein zu den Bewohnern des Dorfes.

Landesbischof Christian Stäblein sprach am Sonntag die Predigt in Frankenfelde. Quelle: Victoria Barnack

Fast zwei Jahre hat die Sanierung insgesamt gedauert. Genauso lange hat auch Organist Udo Wöhrmann Geduld bewiesen. „Ich habe auf anderen Orgeln in Luckenwalde spielen gelernt“, erzählt er. Hinzu kam immer wieder Theorie-Unterricht. Der krönende Abschluss: Am Sonntag durfte Wöhrmann nach der Predigt zum ersten Mal vor Publikum zwei Stücke auf der Orgel spielen.

Von Victoria Barnack