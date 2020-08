Luckenwalde

Vor vielen Jahren saß hier die Verwaltung vom Altkreis Luckenwalde, später die Polizei und der Rettungsdienst, danach zogen Flüchtlinge ein: Die Grabenstraße 23 in Luckenwalde hat eine bewegte Vergangenheit. Nun werden Pläne für die Zukunft der Liegenschaft geschmiedet, die dem Landkreis Teltow-Fläming gehört. Der plant dort nämlich aufwendige Bauarbeiten. Die ersten Ideen, die in einem konkreten Konzept aufgehen sollen, werden nun in den Ausschüssen des Kreistags diskutiert.

Die Flüchtlinge sollen bleiben

Die Verwaltung hat die Ziele bereits festgelegt. Das Übergangswohnheim für Flüchtlinge soll in der Grabenstraße bleiben. „Die Asylunterkunft hat bisher den Charakter einer Improvisationslösung“, sagt Sozialdezernentin und Beigeordnete Kirsten Gurske (Linke). „Hier brauchen wir eine verstetigte Situation.“

Anzeige

Die Aslyunterkunft befindet sich im Haus 4 neben dem großen Hauptgebäude. Quelle: Victoria Barnack

Weitere MAZ+ Artikel

Eigentlich war das Asylheim vor einigen Jahren nur als Übergangslösung geschaffen worden, bis das Wohnheim in der Anhaltstraße fertig ist. Inzwischen werden beide Unterkünfte parallel betrieben und benötigt. Denn der Landkreis hat vor einigen Jahren nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen können, wie ihm zugewiesen wurden und muss dieses Defizit in den nächsten Jahren noch abarbeiten.

Lesen Sie auch: Flüchtlingsheim in Luckenwalde in schlechtem Zustand

Eine entscheidende Neuerung wird es aber geben: Gurske strebt statt einem Asylheim künftig Verbundwohnungen an, in denen sich nicht alle Flüchtlinge Küche und Sanitäranlagen teilen müssen. Nicht zuletzt Corona habe die Vorzüge solcher Wohnungen aufgezeigt, sagt Gurske.

Im Übergangswohnheim Luckenwalde herrschen seit Jahren schlechte Zustände. Quelle: Udo Böhlefeld

Dem stark sanierungsbedürftigen Gebäudezustand geschuldet hat der Kreis erste Arbeiten bereits beauftragt. Beispielsweise wird das Dach repariert, durch das es zuletzt immer wieder durchregnete. Auch neue Duschen werden zeitnah eingebaut. Das Konzept für die Grabenstraße 23 soll weiter über solche Instandhaltungsmaßnahmen hinausgehen und muss auch prüfen, ob das alte Gebäude überhaupt noch zu retten ist. Sowohl der Flachbau rechts des großen Haupthauses als auch ein kleineres Gebäude auf dem Hof sind stark sanierungsbedürftig und könnten sogar abgerissen werden, sollte sich eine Sanierung als zu teuer erweisen.

Zur Geschichte der Grabenstraße 23 Bevor im Jahr 2000 das neue Kreishaus am Nuthefließ feierlich eröffnet wurde, befand sich die Kreisverwaltung von TF in der Grabenstraße. Schon der Altkreis Luckenwalde hatte in den Gebäuden seinen Sitz. Im Oktober 1999 zogen die ersten Mitarbeiter der Kreisverwaltung aus der Grabenstraße aus. Zwei Jahre lang wurde der Ostflügel des Haupthauses kernsaniert. Ende 2001 bezog der Rettungsdienst die Grabenstraße 23 als Rettungswache für Luckenwalde. Mitte 2002 zog auch die Polizei erst teilweise, später komplett in die Grabenstraße 23. 2011 verlässt die Polizei das Gebäude wieder und zieht mit der Inspektion in den Neubau am Markt 25. Seit 2014 werden die Häuser 2 und 4 als Übergangswohnheim für Flüchtlinge genutzt. 2015 und 2016 lebten Asylbewerber auch in Teilen des Haupthauses und im ehemaligen Kreistagssaal.

So gut wie besiegelt ist der Abriss schon für das jetzige Archiv des Gesundheitsamtes. Es befindet sich in einem Gebäude hinter dem Übergangswohnheim. 2024 kann das Archiv aufgelöst werden, weil dann die Frist zur Aufbewahrung der Dokumente endet. Der Landkreis will das Gebäude wegen des desolaten Zustands komplett abreißen lassen und Platz für Neues schaffen.

Rettungsdienst-Verwaltung soll umziehen

Abrissreif ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Westflügel, der vom Haupthaus in den Hof bis zum Heizhaus reicht. Er ist deshalb derzeit gänzlich gesperrt. Das Haupthaus selbst ist wohl am ehesten nutzbar. In dem neuen Konzept soll eine Sanierung samt Umbau untersucht werden. Der Landkreis plant, Räume für den Rettungsdienst einzurichten. Die gesamte Verwaltung des Eigenbetriebs soll hier einziehen. „Derzeit hat der Rettungsdienst Räume beim Jobcenter in der Zinnaer Straße angemietet“, erklärt Gurske. Eine dauerhafte Lösung sei das nicht. Außerdem soll das Zentrallager für die Schutzausrüstung mit in die Grabenstraße einziehen.

Die Rettungswache in Luckenwalde ist der Hauptstandort des Rettungsdienstes im Süden von TF. Quelle: Victoria Barnack

Der Rettungsdienst braucht aber auch jenseits der Verwaltung mehr Platz. Die Wache in der Grabenstraße ist zu klein. Ab 2021 soll hier ein dritter Rettungswagen stationiert werden, denn die rund 25 Mitarbeiter versorgen im Notfall nicht nur die Kreisstadt, sondern auch einen Umkreis von etwa 15 Kilometern. Obendrein ist geplant, dass schon ab Mitte nächsten Jahres die Notärzte ihr Domizil vom Krankenhaus in die Rettungswache verlegen.

Kreisverwaltung hat weiteren Büro-Bedarf

Wenn nach dem Umbau noch Platz ist – immerhin hat das Haupthaus noch ein zweites und drittes Geschoss, und auch der alte Kreistagssaal auf dem Gelände steht derzeit leer – hat die Kreisverwaltung auch dafür schon Ideen. Denn im neuen Kreishaus am Nuthefließ wird der Platz ebenfalls enger. Schon unter Landrat Peer Giesecke ( SPD) schmiedete man deshalb Pläne, das Straßenverkehrsamt samt Zulassungsstelle in die Grabenstraße umziehen zu lassen.

Kosten noch unklar

Wie viel die Umbau-, Sanierungs- und Abrissarbeiten kosten werden, steht noch in den Sternen. Der Kreistag muss zunächst zustimmen, dass dafür ein Konzept erstellt wird. Zumindest das soll kostensparend durch die eigenen Mitarbeiter in der Kreisverwaltung erarbeitet werden.

Von Victoria Barnack