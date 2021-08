Luckenwalde

Am Sonnabend öffnet der Landkreis das Impfzentrum in Luckenwalde erstmals für ganze Familien. Das teilt die Verwaltung am Freitag in einer Pressemeldung mit. Die Impfungen stehen Kindern ab zwölf Jahren offen. Es ist die erste Impfaktion dieser Art in der Kreisstadt.

Erstes offenes Impfen für Kinder ab zwölf Jahren

In der Fläminghalle in Luckenwalde müssen Impfwillige schon seit Anfang August keine Termine mehr vereinbaren. Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) hatte mit der Übernahme des Impfzentrums verkündet, dass nun ausreichend Impfstoff vorhanden sei. Wie jeden Tag öffnet der Standort in Luckenwalde auch am Samstag um 8 Uhr – nun erstmals für Kinder ab zwölf Jahren.

Seit Juni können die Minderjährigen im Beisein ihrer Eltern gegen das Coronavirus geimpft werden. Eine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt es noch nicht. Deshalb wird bei der Familien-Impfaktion am Sonnabend eine Kinderärztin vor Ort sein, berichtet der Landkreis. Sie wird die Familien ausführlich beraten, bevor das Vakzin von Biontech gespritzt wird. Außerdem wird den Jugendlichen ein Zweittermin im Impfzentrum Luckenwalde garantiert, berichtet die Kreisverwaltung.

Freies Impfen in Luckenwalde von 8 bis 16 Uhr

Impfungen ohne Terminvereinbarung wird es ab dem Montag auch weiterhin in der Fläminghalle geben. Dann aber vorerst wieder nur für die Erwachsenen. Das Impfzentrum ist täglich, außer sonntags, von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Auch alle Erwachsenen erhalten den Impfstoff von Biontech und ihren zweiten Termin.

Ebenso langsam wie die Zahl der Geimpften steigt in Teltow-Fläming in den vergangenen Tagen die Inzidenz. Am Donnerstag lag sie bei 20, nachdem zwölf Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet wurden. Es ist das zweite Mal in dieser Woche, dass die Inzidenz in Teltow-Fläming die kritische Marke von 20 erreicht hat. Sollte der Wert fünf Tage in Folge so hoch bleiben, werden wieder strengere Coronaregeln in Kraft treten. Dann gilt unter anderem erneut eine Testpflicht für den besuch der Innengastronomie.

Von Victoria Barnack