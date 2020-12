Ließen

Zu einem letzten Arbeitseinsatz trafen sich am Samstag die Mitglieder des Traditionsvereins Ließen am und im ehemaligen Kiosk der einstigen Badeanstalt am Ortseingang ihres Dorfes. An acht Wochenenden hatten sie wie auch weitere Dorfbewohner an der Vergrößerung ihres Dorfgemeinschaftshauses gearbeitet.

Dieses wurde bereits vor einiger Zeit mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket des Bundes und der Stadt Baruth vom Kiosk zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut. „Doch bei der ersten Fastnachtsfeier im Januar mussten wir doch feststellen, dass der Raum einfach zu klein dafür ist“, berichtet Vereinsvorsitzender Steffen Petzold. Er hatte früher die Gaststätte „Zum kühlen Grunde“ in der Ortsmitte betrieben, musste sie dann aber aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Seitdem gab es keinen geeigneten Treffpunkt im Dorf mehr, so dass man auf die Idee kam, den Kiosk der Badeanstalt, die es seit 1996 auch nicht mehr gibt, zum Dorfgemeinschaftshaus umzubauen.

Das Schwimmbecken des ehemaligen Freibads in Ließen ist inzwischen total verwildert. Quelle: Hartmut F. Reck

Die Idee der Vergrößerung des Veranstaltungsraums reifte während des Jahres. „Wir hatten ja Zeit“, meint Petzold. Schließlich sollte der weit über die Grenzen des Dorfes beliebte Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Blieb nur noch die Frage der Finanzierung des Baumaterials, weil alles sonst in Eigenarbeit geschehen sollte. Also wandte sich der Traditionsverein Ließen an den Förderverein Windpark Petkus. Das ist ein Zusammenschluss der zehn Eigentümer der Windparkflächen bei Petkus. Jeder von ihnen zahlt fünf Prozent seiner Einnahmen für die Verpachtung seiner Flächen an den Windparkbetreiber in die Vereinskasse ein. Davon werden gemeinnützige Zwecke in der Umgebung finanziell gefördert.

Schon 50 000 Euro für örtliche Projekte verteilt

Seit seiner Gründung hat der Windpark-Verein 66 500 Euro von seinen Mitgliedern und auch vom Windparkbetreiber und der finanzierenden Bank eingesammelt. Davon wurden bereits knapp 50 000 Euro verteilt, unter anderem an die örtlichen Feuerwehren, den Sportverein und die Kita, berichtet Roswitha Ryll vom Förderverein. Gemeinsam mit ihrer Vereinskollegin Dayana Polzyn besichtigte sie am Samstag das Ergebnis der Erweiterungsarbeiten. Schließlich hatte der Verein diese mit 7000 Euro finanziert.

500 Euro steuerte der Traditionsverein noch dazu und vor allem die Eigenleistungen. Bei der Verkleinerung des Lagerraums zugunsten der Veranstaltungsfläche haben die fleißigen Dorfbewohner selber den Fußboden gefliest, die Dielen verlegt, die Wände isoliert und den Kaminofen eingebaut, sodass der Treffpunkt auch im Winter besser nutzbar ist.

Auch für Familienfeiern

Bei 62 Einwohnern sind zwar nur 18 Mitglieder des Vereins, aber alle treffen sich gern vor allem zu den Feierlichkeiten wie eben dem Fastnachten oder zur Frauentagsfeier, solange dies jedenfalls noch in Vor-Corona-Zeiten erlaubt war. Auch für Familienfeiern kann man das Gebäude nutzen.

So waren es auch nicht nur Vereinsmitglieder, die mitgeholfen hatten. „Ich hatte teilweise Probleme, alle Freiwilligen mit Arbeit zu versorgen“, sagt Steffen Petzold, der das Projekt koordiniert hatte. Hinzu kamen die Frauen, die für die Verköstigung gesorgt hatten. „Das hat mal wieder gezeigt“, so Petzold, „dass die Dorfgemeinschaft noch zusammenhält.“

Von Hartmut F. Reck