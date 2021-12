Luckenwalde

Einen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Luckenwalde gab es am Donnerstagnachmittag soll es in Luckenwalde. Zwei Männer hatten Computerspiele aus der Verpackung genommen, diese eingesteckt und dann den Markt verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl, verfolgte die Tatverdächtigen, und verständigte die Polizei. Bei der sofortigen Fahndung im Stadtgebiet fassten Polizisten die beiden. Es stellte sich heraus, dass es sich um zwei 16-jährige Luckenwalder handelte, die den Diebstahl begangen hatten. Das Diebesgut im Wert von über einhundert Euro konnte anschließend an den Markt zurückgegeben werden. Beamte nahmen eine Anzeige auf. Später wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.

Von MAZonline