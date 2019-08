Luckenwalde

Ein 16-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfal, in Luckenwalde schwer verletzt worden. Er war auf der Potsdamer Straße in Luckenwalde auf dem Geh- und Radweg aus Richtung Trebbiner Straße in Richtung Feldstraße unterwegs. An einer Einfahrt zu einem Parkplatz bog ein Renault nach rechts auf den Parkplatz ab. Der Radfahrer musste eigenen Angaben zufolge so stark bremsen, um eine Kollision zu verhindern, dass er sich mit seinem Rad überschlug. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und suchte im Anschluss mit einem Erziehungsberechtigten ein Krankenhaus auf. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen den Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf.

Von MAZonline