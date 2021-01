Luckenwalde

186 Abc-Schützen werden am 7. August in Luckenwalde eingeschult – 14 mehr als im Vorjahr. Das ist zumindest die offizielle Zahl der einschulungspflichtigen Kinder, es können sich immer noch Änderungen ergeben. Die Schulanfänger werden auf die drei Luckenwalder Grundschulen verteilt. „Jeweils drei 1. Klassen werden in der Friedrich-Ebert-Grundschule und der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule eingerichtet, zwei in der Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule“, kündigt der städtische Bildungsamtsleiter Lars Thielecke an.

Anmeldeverfahren laufen

„Wegen der Corona-Pandemie finden diesmal keine Informations-Elternabende zum Einschulungsverfahren statt, jeder betroffene Haushalt wurde per Elternbrief angeschrieben“, sagt Thielecke. Denn Eltern müssen ihr schulpflichtiges Kind anmelden und persönlich in der Schule vorstellen. Termine können im Schulsekretariat vereinbart werden. Ein Mitglied der Schulleitung verschafft sich dann ein Bild vom Entwicklungsstand des Kindes. „Die Anmeldeverfahren laufen schon“, sagt Lars Thielecke, „wegen des fehlenden Präsenzunterrichts haben die Schulen ein bisschen Luft und sind daran interessiert, die Schulanfänger jetzt zügig durchzuziehen.“

Anzeige

Lars Thielecke, Leiter des Amtes für Bildung, Jugend und IT in der Stadt Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Für die Einschulung ist auch eine Bestätigung der sogenannten Sprachstandsfeststellung notwendig. Sie wird in der jeweiligen Kita durchgeführt, in der das Kind betreut wird. Wenn das Kind keine Einrichtung besucht, melden sich Eltern in der städtischen Kita „Regenbogen“, Telefon 0 33 71/61 01 77.

Die Stadt ordnet die Straße, in der ein Kind wohnt, der zuständigen Schule zu. Bei anderen Wünschen müssen die Eltern einen Antrag stellen. „Neu ist in diesem Jahr, dass Kinder aus dem Volltuchgelände nicht in der Arndt-Schule eingeschult, sondern aus Kapazitätsgründen in die Jahn-Schule umgeleitet werden“, teilt Thielecke mit.

Die Arndt-Grundschule Luckenwalde in der Frankenstraße. Quelle: Elinor Wenke

Eltern, die für ihre Kinder einen Hortplatz wünschen, melden sich direkt in der Einrichtung oder beim Träger. Als Horte stehen die Einrichtung „Burg“ in Trägerschaft der Volkssolidarität, „Am Weichpfuhl“ in Trägerschaft des DRK und „Regenbogen“ in Trägerschaft der Stadt zur Verfügung.

Rund ein Viertel aller Luckenwalder Schulanfänger haben eine andere als die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach Einschätzung von Thielecke dürfte der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund noch höher sein, weil Kinder mit ausländischen Wurzeln, die hier geboren wurden, automatisch deutsche Staatsbürger sind. Die Herausforderung bei diesen Erstklässlern in spe ist die unterschiedliche Sprachbeherrschung. „Wir haben Familien, die großartig integriert sind und die deutsche Sprache gut beherrschen“, sagt Thielecke. „Wir schulen aber auch Kinder ein, die kein Wort Deutsch sprechen.“ Diese könnten nicht unbegrenzt wiederholt zurückgestellt werden.

Idee: Städtische Vorschule

Thielecke schwebt deshalb eine besondere Idee vor. Derzeit verbietet die Corona-Situation eine gemeinsame Beschulung. „Aber wenn es im zweiten Halbjahr möglich wäre, würden wir als Stadt gern eine Vorschule für Schulanfänger organisieren, die noch nicht gut Deutsch sprechen können“, erklärt Thielecke.

Der Schulkomplex in der Jahnstraße. Quelle: Hahn Margrit

Fürs nächste Jahr erwartet die Stadt 40 Schulanfänger mehr als in diesem Jahr. „Das bedeutet zwei zusätzliche 1. Klassen“, prognostiziert Thielecke. Schon jetzt stoßen die Schulen räumlich an ihre Grenzen. „In der Arndt-Grundschule werden wir Klassenräume doppelt nutzen müssen – sowohl für den Unterricht als auch für den Hort“, schätzt Thielecke, denn die Schule ist nur mit elf Unterrichtsräumen ausgestattet. Die Ebert-Grundschule mit mehr als 350 Schülern ist in Luckenwalde die größte Schule.

Von Elinor Wenke