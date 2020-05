Luckenwalde

Mit 2,94 Promille war am Mittwochabend ein 44-Jähriger in der Luckenwalder Grabenstraße am Steuer eines Wagens unterwegs. Ein Zeuge hatte den Mann gemeldet. Der Betrunkene hob dann in Gegenwart der Beamten den linken Arm und rief „Sieg Heil“. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Von MAZonline