Luckenwalde: 2500 Anträge auf Briefwahlunterlagen

Luckenwalde

Der Briefwahlraum in der Stadt Luckenwalde für die Bundestags- und Landratswahl ist eröffnet. Wegen der Sanierung des Rathauses befindet er sich diesmal im Beratungsraum des Heimatmuseums am Markt 11. Der Zugang ist vom Markt aus möglich und gut ausgeschildert; der Fahrstuhl befindet sich auf der Hofseite.

70 Briefwähler am ersten Tag

Die Briefwahl erfreut sich offensichtlich zunehmender Beliebtheit. „Am ersten Tag waren bereits 70 Briefwähler da“, konstatiert Ordnungsamtsleiter Hubert Dalbock. „Außerdem sind von den knapp 17.000 Wahlberechtigten bereits 2500 Anträge auf Briefwahlunterlagen eingegangen.“ Zum Vergleich: Bei den letzten Kommunalwahlen im Jahr 2019 hat die Stadt insgesamt 2107 Briefwahlunterlagen ausgestellt.

Die Stimmzettel-Muster. Quelle: Elinor Wenke

Für das Briefwahlteam bedeutete das schon jetzt immense Arbeit. Mitarbeiter anderer Bereiche helfen im Briefwahlraum aus, wieder andere haben geholfen, die Wahlunterlagen zu falten, zu stempeln und einzutüten.

Es gibt vier Wahlkabinen im Briefwahlraum. Quelle: Elinor Wenke

Man kann die Briefwahlunterlagen entweder zu Hause ausfüllen oder direkt im Briefwahlraum. Wer den Briefwahlraum betritt, muss eine medizinische Maske tragen. Die 3-G-Regel hinsichtlich der Corona-Pandemie gilt aber nicht. „Das Wahlrecht kann auch ohne Impfzertifikat oder Test ausgeübt werden“, versichert Amtsleiterin Christiane Kaiser. Wer Corona-Symptome verspürt, sollte sich allerdings fernhalten.

Mitarbeiterin Anke Liesigk verweist auf die notwendige Unterschrift beim Antrag auf Briefwahlunterlagen. „Wir mussten schon einige zurückschicken, weil die Unterschrift fehlte“, erklärt sie. Und auch Hubert Dalbock hat noch einen wichtigen Rat: „Man kann ankreuzen, dass man im Falle eine notwendigen Stichwahl zur Landratswahl am 10. Oktober auch per Briefwahl abstimmen möchte, dann kommen die Unterlagen automatisch.“

Wahlschein kann online beantragt werden

Den ausgefüllten Antrag auf Briefwahlunterlagen kann man entweder direkt am Info-Point hinter dem Rathaus abgeben oder aber in einem frankierten Briefumschlag per Post schicken. Auch online kann ein Wahlschein beantragt werden. Die letzte Chance, die ausgefüllten Briefwahlunterlagen zurückzugeben, besteht am Wahlsonntag bis 15 Uhr.

Von Elinor Wenke