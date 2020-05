Am Mittwoch verhielt sich ein Mann in Luckenwalde aggressiv gegenüber verschiedenen Personen und missachtete unter anderem die Hygienevorschriften in einer Bäckerei. Zudem wollte der 30-Jährige einen Taxifahrer nicht für seine Leistung bezahlen. Schließlich zog er sich die Hose herunter. Die Polizei und ein Notarzt brachten ihn in eine Fachklinik.