Luckenwalde

Polizeibeamte hielten am Sonnabendmorgen in der Holzstraße in Luckenwalde den 30-jährigen Fahrer eines Audi A 6 an. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste daher eine Blutprobe abgeben. Der Mann erhielt eine Anzeige. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline