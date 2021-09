Luckenwalde

50 nagelneue Fahrrad-Boxen wurden im Mai im Auftrag der Stadt am Luckenwalder Bahnhof aufgestellt, die künftig an Dauermieter verpachtet werden sollen. 75.000 Euro kostet die Anlage, die zu 70 Prozent durch das Bundesprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ gefördert wird. Schon weithin leuchtet die Galerie der zweistöckigen türkisfarbenen Unterstellmöglichkeiten. Doch genutzt werden können sie bislang nicht.

Lesen Sie auch Luckenwalde: Miet-Fahrradboxen am Bahnhof stehen noch leer

Als Betreiber für die Abstell-Anlage soll die Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft (Luba) fungieren. Mit ihr verhandelt die Stadt derzeit über Details und Konditionen. Planungsamtsleiter Peter Mann hatte in der jüngsten Stadtverordnetensitzung in Aussicht gestellt, dass die Anlage möglicherweise noch im September in Betrieb gehen kann. Denn die Nachfrage ist groß. „Viele Interessenten rufen bei uns an, wir haben schon Anfragen im zweistelligen Bereich“, konstatiert Ekkehard Buß vom Stadtplanungsamt. „Wir haben die Kontaktdaten aufgenommen und wenn es soweit ist, leiten wir sie an die Luba weiter.“

Die abschließbaren Boxen am Bahnhof sind da, genutzt werden können sie noch nicht. Quelle: Victoria Barnack

Die genauen Pachtpreise stehen noch nicht fest. Aber als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen orientiert sich Luckenwalde an deren Erfahrungen. „Eine Mietgebühr von 90 Euro im Jahr oder zehn Euro pro Monat gilt als Richtwert“, sagt Peter Mann, „Pendler sind bereit, das zu bezahlen.“ Der Stadtverordnete Stefan Pinkawa (CDU) wollte wissen, ob auch Kurzentschlossene ihr Fahrrad für einen Tag dort abstellen können. Doch laut Mann und Buß sind diese Boxen den Bahn-Pendlern mit Vertrag vorbehalten.

Dezentrale Fahrradparkhäuser geplant

Für spontanes Mietinteresse sind weitere transportable Boxen – sogenannte dezentrale Fahrradparkhäuser – in der Stadt geplant. Jeweils 32 abschließbare Boxen sollen auf der Grünfläche am Berliner Platz gegenüber dem Bahnhof sowie in der Käthe-Kollwitz-Straße gegenüber der Kinderbibliothek aufgestellt werden. Weitere 16 Container sind für die Theaterstraße vorgesehen.

Ausschreibung wurde aufgehoben

Doch auch auf diesen Service müssen sich interessierte Pedalritter noch gedulden. „Die Ausschreibung dafür musste aufgehoben werden“, erklärt Ekkehard Buß auf MAZ-Nachfrage. „Keiner der Bieter hatte allen Anforderungen im Leistungsverzeichnis gerecht werden können“, sagt er. Die vier Bieter waren in unterschiedlichen Punkten von den Kriterien abgewichen. Aber auch wenn die Stadt einen Favoriten hätte, müsse sie sich bei der Vergabe an die Ausschreibungskriterien halten, um rechtssicher zu agieren.

In der Käthe-Kollwitz-Straße in Luckenwalde gegenüber der Kinderbibliothek sollen weitere Abstellcontainer aufgestellt werden. Quelle: Elinor Wenke

„Deshalb hat sich die Stadt entschlossen, die Ausschreibung aufzuheben und neu auszuschreiben, dann vielleicht mit geänderten Kriterien, man lernt ja auch als Kommune dazu“, so Buß. Das ist aber noch nicht geschehen. Nun hofft die Stadt, die Fahrrad-Container bis Mitte nächsten Jahres bereitzustellen.

Info und Anmeldung zu Mietboxen beim Stadtplanungsamt, Telefon 03371/67 23 53

Von Elinor Wenke