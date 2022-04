Luckenwalde

In dieser Woche wurden 5.000 neue Bäume am Luckenwalder Stadtrand gepflanzt. Nach monatelangen Vorbereitungen kamen in dem stadteigenen Gelände nahe des Waldfriedhofs junge Roteichen in die Erde. Die Kosten hat der Luckenwalder Marktkauf übernommen, der 2021 eine Spendenaktion gestartet hatte. „Jeder Kunde der seine Mehrwegbehälter zum Einkauf in der Bedienabteilung mitbrachte, bekam auf der Baumpflanzkarte einen Stempel“, berichtet Marktleiterin Heike Seidemann, die in dieser Woche bei der Pflanzung mit anpackte. „Für jede voll gefüllte Karte soll nun ein Baum gepflanzt werden.“

Luckenwalder Marktkauf-Kunden zeigen Umweltbewusstsein

Seidemann ist stolz, dass die Luckenwalder Kunden neben Treue zum regionalen Handel mit der Aktion auch Umweltbewusstsein bewiesen haben. Stellvertretend für sie pflanzte eine kleine Delegation aus dem Markt die ersten Setzlinge am Mittwoch im Wald ein. Auch Luckenwaldes Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) war vor Ort. „Wir hoffen nun auf ein wenig Regen und dass die kleinen Bäumchen gut anwachsen“, sagt Heike Seidemann.

Luckenwaldes Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (r.) war ebenfalls vor Ort, als die Setzlinge eingepflanzt wurden. Quelle: Privat

Anwohner kritisieren Kahlschlag im Stadtwald von Luckenwalde

Der Waldumbau am Luckenwalder Waldfriedhof ruft bei den Anwohnern allerdings noch immer Kritik hervor. Sie können nicht bestätigen, dass der „Kahlschlag“ wegen geschädigter und von Schädlingen befallener Bäume notwendig war (die MAZ berichtet). Auf einige Nachbarn wirkt der Waldumbau am Stadtrand wie ein öffentlichkeitswirksames Prestige-Projekt. Sie hätten sich solche Maßnahmen lieber in tatsächlich geschädigten Waldstücken gewünscht, zum Beispiel nach den Großbränden der zurückliegenden Sommer, und fürchten um die Gesundheit ihres benachbarten Waldstücks.

„Dass die Fläche zur Bepflanzung mit Pferden vorbereitet wurde, finde ich richtig gut“, sagt Anwohner Karsten Camin, „schont es ja den Wald und Boden und ist klimaneutral.“ Die MAZ hatte über das Pflügen mit den Pferden berichtet. „Gefällt wurden die Bäume aber mit schwerem Gerät, was den Boden massiv verdichtet und aufgerissen hat“, kritisiert der Luckenwalder, der zuvor keinen Schädlingsbefall beobachten konnte. Im Gegenteil: Durch die großen Maschinen wurden junge Eichen plattgewalzt, die bereits wild wuchsen.

Anwohner: Luckenwalde hätte Waldumbau besser machen können

„Wenn man jetzt schon mit den Pferden wirbt, hätte man gleich auch den Holzeinschlag mit diesen machen sollen“, sagt Camin. „Dann hätte man einen Teil der 5.000 neuen Eichen für ein anderes Waldstück nutzen können, da ja wesentlich mehr Bestand übrig geblieben wäre. Vor dem Hintergrund, dass diese Bäume von Bürgern mit besten Absichten gespendet wurden, finde ich das sehr schade.“

Von Victoria Barnack