Luckenwalde

In der Straße „Frohe Zukunft“ in Luckenwalde hat sich eine häusliche Gewalttat ereignet. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist es bereits am Abend des 19. Oktober zu diesem Ehedrama gekommen.

In einem Eigenheim soll die 78-jährige Hausbewohnerin in den Abendstunden das Schlafzimmer ihres dort schlafenden Ehemannes betreten und versucht haben, ihn zu töten. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Potsdam auf MAZ-Anfrage.

Ermittlungen zum Tatmotiv

„Das Opfer erlitt schwere Verletzungen“, teilt Staatsanwalt Markus Nolte mit. Einzelheiten, wie die Tat ausgeführt wurde und welches Tatmotiv es für die Seniorin gab, seien Gegenstand der laufenden intensiven Ermittlungen. Ebenso werde zum Gesundheitszustand der mutmaßlichen Täterin und des Opfers ermittelt.

Opfer ist außer Lebensgefahr

Die Beschuldigte ist auf Anordnung einer Haftrichterin in Potsdam einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. „Nach derzeitigem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie die Tat im Zustand eingeschränkter Schuldfähigkeit begangen hat“, erklärt Markus Nolte. Der verletzte Ehemann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich laut Nolte außer Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und will mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine weiteren Details öffentlich preisgeben.

Haustür zunächst versiegelt

Noch am Tatabend wurden aufwendig Spuren gesichert. Wie Anwohner berichten, waren die Kriminaltechniker über Stunden vor Ort im Einsatz. Anschließend wurde die Haustür am Tatort zunächst versiegelt, inzwischen aber wieder freigegeben.

Eheleute wohnen seit den neunziger Jahren dort

Nach MAZ-Informationen wohnen die Eheleute seit den neunziger Jahren in der „Frohen Zukunft“. In dem eher ruhigen Wohngebiet an der Berkenbrücker Chaussee befinden sich zumeist Einfamilienhäuser und Gärten. Anwohner berichten, dass es zwischen den Eheleuten in der Vergangenheit des Öfteren zu Unstimmigkeiten gekommen sein soll. Über den Tatabend wird von einer „Messerstecherei“ gemunkelt.

Von Elinor Wenke