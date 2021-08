Luckenwalde

80 Blutspenden kamen am Montagnachmittag beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) zusammen, das sind 40 Liter gespendetes Blut. Für Luckenwalde keine ungewöhnliche Zahl. „Wir haben eigentlich immer um die 87 Anmeldungen und es kommen auch alle, die sich anmelden, da sind die Luckenwalder ganz vorbildlich“, sagt Lisa Tusche, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK.

Neuer Blutspendeort

Dass alle Angemeldeten kommen, heißt auch, dass sie den neuen Blutspendeort gefunden haben. Denn zum ersten Mal fand die Spende im DRK-Schulungszentrum statt. „Hier haben wir mehr Platz. Es ist auch viel übersichtlicher. Außerdem müssen die Mitarbeiter nicht alle 14 Tage ihr Büro räumen“, sagt Anja Thoß, Abteilungsleiterin Ehrenamt. Sechs Liegen und eine Ruheliege passen bequem in den großen Raum. Im Hintergrund arbeiten 15 Ehrenamtliche fleißig, um den Spendern den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. „Es ist es immer ein anstrengender Tag, unsere Nachfrage nach Ehrenamtlichen ist auch sehr groß“, erläutert Thoß.

Hans-Jürgen Jäger spendete schon 122 Mal Blut

Bis auf drei Personen sind alle Anwesenden Mehrfachspender. „Viele Gesichter sind über die Jahre bekannt, da kommt dann irgendwann auch fast eine familiäre Atmosphäre auf“, sagt Krankenschwester Andrea Rose. „Die Wiederholungstäter sind auch am wichtigsten.“ Hans-Jürgen Jäger ist einer von ihnen – seit 1981 hat er schon 122 Mal Blut gespendet. Auch Ines Jachmann ist Mehrfachspenderin, sie nutzt die vier Mal im Jahr, die Frauen Blutspenden dürfen, aus. „Mein Blutdruck ist meistens ziemlich hoch, dabei fühle ich mich gar nicht aufgeregt“, so die Luckenwalderin. Dabei ist es nicht unüblich, dass auch Mehrfachspender mit jahrelanger Erfahrung noch aufgeregt sind, weiß Rose. „Aber oft ist die Bereitschaft größer als die Angst.“

Das Abnehmen des Blutes dauert keine 15 Minuten. Nachdem der Beutel mit 500 Millilitern Blut gefüllt ist, schweißt Rose den Schlauch, über den das Blut vom Arm in den Beutel läuft, einfach zu. „Das war früher nicht so einfach“, sagt sie. „Da wurde der Schlauch abgeklemmt und sorgfältig ausgestrichen.“ Seit 32 Jahren nimmt die Krankenschwester Blut ab. „Ich bin damals in den Blutspendedienst gewechselt, da zu DDR-Zeiten immer noch vormittags Blut abgenommen wurde.“ So konnte sie, wenn ihre kleine Tochter aus der Schule kam, auch zu Hause sein. Gespendet wurde während der Arbeitszeit. „Da gab es dann bezahltes Frei“, so Rose. Die Blutspendebeteiligung sei damals noch viel höher gewesen als heute, die Spender mussten ihre Freizeit nicht dafür opfern. Vielleicht spenden heute auch deshalb nur 3,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland Blut.

Liegen in Zelten und auf Flugplätzen

In den 32 Jahren Berufserfahrung veränderte sich viel: „Früher hatten wir natürlich nicht so viel Elektronik, da konnten wir noch ganz ohne Strom arbeiten“, so Rose. Deshalb wurden auch mal auf Wiesen und Tennisplätzen die Liegen aufgestellt. „Oder in Zelten auf irgendwelchen Flugplätzen“, sagt Rose. Nicht nur der Strom, sondern auch die Hygienebedingungen würden sowas mittlerweile gar nicht mehr zulassen. „Das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen.“

Gerade wegen der Pandemie mussten einige Dinge neu bedacht werden. „Bevor die Spender reinkommen, bekommen sie von uns eine frische Maske und es gibt einen kleinen Check“, erklärt Tusche. Dabei werde erfragt, ob der Spender sich in den letzten Wochen in Risikogebieten aufhielt, Symptome habe oder Kontakt zu einem Coronapatienten hatte. „Die meisten kommen aber auch nur, wenn sie sich gesund fühlen, wir müssen sehr selten jemanden nach Hause schicken“, berichtet Tusche.

Von Antonia Engel