Luckenwalde

Es wird gepflanzt, gewässert und gebuddelt. In den vergangenen Wochen hat sich der Schulhof der Luckenwalder Friedrich-Ebert Grundschule ordentlich gemausert. Bereits vor zwei Jahren hatten die Mädchen und Jungen der Schul-AG „Natur und Garten“ ein Insektenhotel gebaut. Doch das reichte ihnen nicht aus. So legten sie eine Blühwiese an und bepflanzten in diesem Jahr den Schulhof mit Sträuchern und Blumen. Zur Abgrenzung der Hochbeete wurden Feldsteine aus Bad Landsberg geordert. Der städtische Bauhof lieferte Erde, die von den Jungs der Arbeitsgemeinschaft verteilt wurde. Alle zwei Wochen mittwochs treffen sich 18 Schüler der 4. bis 6 Klassen, um unter fachlicher Anleitung von Lehrerin Doreen Kelemen-Pröztsch und Alexandra Sizibalsky das Schulgelände zu verschönern.

Nora Werner und Margarita Prisyazhnaya aus der 4c dürfen die Erdbeeren probieren. Quelle: Margrit Hahn

Anzeige

Dank der vielen Pflanzen, die Eltern und Lehrer zur Verfügung stellten, wurde aus dem tristen grauen Schulhof, ein grüner Ort. Ein ständig wechselnder Gießdienst kümmert sich darum, dass die Pflanzen ausreichend Wasser bekommen. Im nächsten Jahr sollen Erdbeeren geerntet werden. Einen kleinen Vorgeschmack gab es am Mittwoch bereits für Nora Werner und Margarita Prisyazhnaya. Sie durften die zwei reifen Erdbeeren vom Strauch naschen. Demnächst soll auf dem Schulhof eine Flüsterecke fertiggestellt werden. Das Grundgerüst dafür steht bereits. Der Hopfen muss noch wachsen, sodass eine Pergola entsteht. Der schattige Platz soll dann ein Rückzugsort für Schüler werden, die unter sich sein wollen.

Weitere MAZ+ Artikel

Fleißige Gärtner am Werk. Quelle: Margrit Hahn

Doreen Kelemen-Pröztsch ist Hobbyimkerin und hat auch zu Hause einen grüne Daumen. Ihre Erfahrungen bringt sie in die AG „Natur und Garten“ mit ein. Auch in den Wintermonaten werden die Treffen fortgesetzt, dann geht es unter anderem um Pflanzenkunde oder um den Bau von Nistplätzen und es wird überlegt, wie das geplante grüne Klassenzimmer aussehen soll.

Die Steine wurde während der Coronakrise von Kindern gemalt und rings um den Weichpfuhl gelegt. Inzwischen wurden sie an verschiedene Schulen verteilt. Quelle: Margrit Hahn

Den Schülern der AG macht das Gärtnern Spaß. Besonders gefallen ihnen die schön bemalten Steine, die während der Coronakrise um den Weichpfuhl in Luckenwalde gelegt wurden und die jetzt bei der Gestaltung ihres Schulgartens zum Einsatz kamen. Schulsozialarbeiter Jens Bunk hatte sich dafür eingesetzt, dass die Steine an Luckenwalder Schulen verteilt werden.

Von Margrit Hahn