Luckenwalde

Die Luckenwalder Stadtverordneten Christian Block und Klaus-Werner Lehmann verzichten zum 1. März auf ihren Sitz in der Stadtverordnetenversammlung. Da es keine Nachrücker gibt, zählt das Stadtparlament statt bisher 26 Mitgliedern dann künftig nur noch 24.

Sowohl Block als auch Lehmann waren bei den Kommunalwahlen 2019 auf dem Wahlvorschlag der Alternative für Deutschland (AfD) in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. Das Bizarre: Die beiden AfD-Kandidaten erhielten so viele Stimmen, dass ihnen vier Sitze in dem Gremium zugestanden hätten. Block hatte mit 1970 Stimmen die meisten Stimmen aller Kandidaten überhaupt und mehr als Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) auf sich ziehen können. Da es aber außer den beiden keine weiteren AfD-Kandidaten gab, blieben zwei der damals 28 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung frei.

Beide sind aus der AfD ausgetreten

Inzwischen sind beide keine AfD-Mitglieder mehr. Lehmann hatte der Partei im Sommer 2020 den Rücken gekehrt; Block ist im vorigen Jahr ausgetreten. Nachdem sich die AfD-Fraktion aufgelöst hatte, gründeten die Stadtverordneten Block und Lehmann ohne Parteibuch im vorigen Jahr noch die Fraktion FaBL („Für alle Bürger Luckenwaldes“). Doch auch die wird es nun nicht mehr geben. Das Gremium schrumpft.

Christian Block: „Es findet kein Diskurs mehr statt“

Christian Block sieht sich als politisch interessierten Menschen. „Ich war immer am Zeitgeschehen dran und verabschiede mich als ein ,Homo Politicus’ von der politischen Bühne“, sagt der 65-Jährige. Er ist von der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung im Land enttäuscht. „Es findet kein Diskurs mehr statt, weder in der politischen Debatte noch in den Medien“, erklärt er. Schlagworte wie Europäische Union, Integration, Klima- und Umweltschutz würden nicht mehr hinterfragt, Probleme totgeschwiegen, ist sein Eindruck. „Dass Deutschland in der EU bezahlen muss, weil die Südländer Schulden machen, will heute als Argument keiner hören“, moniert Block.

Klaus-Werner Lehmann Quelle: Elinor Wenke

Von seinen Stadtverordnetenkollegen seien er und Lehmann fair und respektvoll behandelt worden. „Meine Argumente und Fachkenntnisse in sozialen Fragen wurden gehört“, sagt der studierte Sozialpädagoge. Doch nun sieht er für sich keine Möglichkeit und keinen Sinn mehr, aktiv Einfluss zu nehmen. Auch sein Ehrenamt als sachkundiger Einwohner im Sozialausschuss des Kreistages hat er aufgegeben.

Anfeindungen gegen Klaus-Werner-Lehmann

Klaus-Werner Lehmann sieht sich immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Mehrfach wurde er in der Vergangenheit beleidigt und bedroht (die MAZ berichtete), es gab Angriffe auf sein Grundstück. Gerichtliche Schritte seinerseits seien erfolglos verlaufen. „Ein demokratisch gewählter Abgeordneter hat ein Recht auf Schutz“, sagt Lehmann, „doch weder der Staat noch die Justiz sind dieser Verantwortung gerecht geworden.“ Deshalb zieht er sich aus der Politik zurück. „Mit den Stadtverordneten hat das nichts zu tun“, sagt er.

Laut Luckenwalder Wahlleiterin Britta Jähner ändert sich an der Besetzung der Ausschüsse zunächst nichts, außer dass Block und Lehmann nicht mehr dabei sind. Nur wenn eine Fraktion den Antrag stellt, würden die Ausschüsse neu zusammengesetzt.

Jochen Neumann: „Es fehlt ein Beitrag für die Meinungsbildung“

Für den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Jochen Neumann (Linke), ist der Mandatsverzicht zunächst ein formales Novum. „Aber es bedeutet schon einen Verlust des Demokratiespektrums, denn die Beiden wurde ja mal demokratisch und mit vielen Stimmen gewählt“, sagt Neumann, betont aber: „Ich selbst kann mich mit den Ansichten der AfD, des damaligen Mandatsgebers, nicht einverstanden erklären.“ Dennoch fehle jetzt ein gewisser Beitrag für die Meinungsbildung in der Bevölkerung.

Von Elinor Wenke