Luckenwalde

Die Sanierung der Salzufler Allee geht am Dienstag in seine vierte und damit letzte Phase. Wie der Leiter der Straßenmeisterei Guido Güthling der MAZ berichtete, wird der Kreisverkehr jetzt für zwei Wochen komplett gesperrt. Es ist der vierte Bauabschnitt der insgesamt rund 600 Meter langen Straßenbaumaßnahme, die seit Ende Juni läuft.

Auch die Arme des Kreisverkehrs bleiben in den nächsten zwei Wochen zeitweise komplett gesperrt. Quelle: Victoria Barnack

Anzeige

„Wir müssen noch einmal Gas geben bei den Bauarbeiten“, sagt Straßenmeistereichef Güthling. „Bis zum Start des neuen Schuljahres muss der Kreisel definitiv fertig sein“, erklärt er. Vor allem der öffentliche Nahverkehr sitzt ihm und den Arbeitern im Nacken. Denn mit dem Ende der Ferien werden wieder deutlich mehr Busse in der Luckenwalder Innenstadt unterwegs sein. „Ohne den Kreisverkehr ist dieser Verkehr nicht zu bewältigen“, sagt Guido Güthling.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Straße Am Burgwall endet vor dem Kreisverkehr vorerst als Sackgasse. Quelle: Victoria Barnack

Mit dem Kreisverkehr, der die Salzufler Allee mit dem Kleinen Haag und der Straße Am Burgwall verbindet, hat sich der Brandenburgische Landesbetrieb Straßenwesen als Bauherr den größten Brocken bis zum Schluss aufgehoben. Für die drei vorherigen Abschnitte war jeweils nur eine Woche Bauzeit eingeplant. „Für den Kreisverkehr waren von Anfang an zwei Wochen einkalkuliert“, erklärt Güthling. Genau so viel Zeit haben die Firmen nun tatsächlich noch für den letzten Abschnitt.

Kreisel: Hohe Bordkanten sollen verschwinden

Vor allem die alten Straßenborde machen die Sanierung des Kreisverkehrs so aufwendig. „Die alte Bordanlage wird zurückgebaut“, erklärt Güthling. Sie war lose und wird nun gänzlich umgestaltet. Statt der hohen Bordkanten wird die Straße künftig flacher abschließen. Dafür werden Pflasterstreifen verlegt und zweilagig Gussasphalt aufgebracht.

Mit dieser Bauweise hat die Straßenmeisterei bereits in Baruth gute Erfahrungen gemacht, berichtet Güthling. Dort wurde der Kreisverkehr in der Innenstadt vor einigen Jahren auf dieselbe Art erneuert. „Der Kreisel ist jetzt super haltbar, auch bei viel Verkehr“, sagt Güthling.

Am Montag fanden auf dem dritten Bauabschnitt noch Markierungsarbeiten statt. Quelle: Victoria Barnack

Um das Wohnviertel Burg nicht komplett vom Verkehr abzuhängen, hat der Landesbetrieb mit der Sperrung des Kreisverkehrs gewartet, bis der dritte Abschnitt – zwischen der Luckenwalder Polizei bis zum Kreisel – wieder befahrbar ist. Am Montagmorgen war dieser Abschnitt noch dicht. „Es fehlen noch die Endmarkierungen“, erklärt Guido Güthling auf MAZ-Anfrage.

„Autofahrer leider nicht umsichtig genug“

Die Striche, die schon Ende vergangener Woche auf der Fahrbahn zu sehen waren, seien nur vorübergehende, reine Farbmarkierungen gewesen. Denn würden die endgültigen Streifen zu früh auf den neuen Belag aufgebracht, würden sie gelb. Dann müssten die Bauarbeiter kurze Zeit später noch einmal ran und die gesamte Sanierung würde sich verzögern. „Außerdem kann man es heutzutage keinem Markierer mehr zumuten, im fließenden Verkehr zu arbeiten“, erklärt Guido Güthling, „dafür sind die Autofahrer leider nicht umsichtig genug.“

Mit dem Umleitungsverkehr gab es in den vergangenen Wochen Probleme. Quelle: Victoria Barnack

Auch an einer anderen Stelle in Luckenwalde ärgerte sich der Leiter der Straßenmeisterei in den vergangenen Wochen über einige Verkehrsteilnehmer: Auf der Umleitungsstrecke, die von der Straße Zum Freibad in die Zinnaer und Jüterboger Straße führt, gab es Probleme (die MAZ berichtete). Trotz Baustellenampel an drei Seiten stockte der Verkehr immer wieder. Wie Güthling berichtet, konnte das Problem erst mit Hilfe der Polizei gelöst werden. „Die Kontrollen zeigten, dass tatsächlich der Mensch der Fehler war“, sagt Güthling. Auch in den nächsten beiden Wochen sollten sich Autofahrer deshalb an die Rot- und Grünphasen halten. Denn die Umleitung wird bis zum Ende der Sanierung der Salzufler Allee in zwei Wochen beibehalten.

Von Victoria Barnack