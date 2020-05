Jetzt wird über den Bürgerhaushalt abgestimmt

Luckenwalde

„Fünf Stimmen für Luckenwalde“ lautet der Slogan zum 4. Bürgerhaushalt der Stadt. Am Montag hat die Abstimmungsphase begonnen. Bis zum 31. Mai können Luckenwalder Einwohner aus 67 Vorschlägen ihre Favoriten heraussuchen und insgesamt fünf Kreuzchen setzen.

Erste Antwort um 10.02 Uhr

Das Online-Formular auf der Homepage der Stadt war ab 10 Uhr freigeschaltet. „Um 10.02 Uhr kam die erste Antwort“, berichtet Christiane Kaiser, Amtsleiterin für Verwaltungs- und Kommunalservice. Bis zum Nachmittag wurden bereits 18 per Mausklick ausgefüllte Fragebögen gezählt.

Abstimmungsformulare in Papierform sind am Rathaus ausgelegt. „Wir postieren den Ständer vor der Rathaustür“, erklärt Andrea Rottke vom Redaktionsteam. Die ausgefüllten Antworten können von außen in den Briefkasten verfrachtet werden. „So muss man nicht zwingend das Rathaus betreten“, sagt die Stadtmitarbeiterin mit Blick auf die Corona-Vorbeugung. Außerdem gibt es Vordrucke in der „Pelikanpost“.

577 Vorschläge wurden eingereicht

Insgesamt waren im Zeitraum zwischen dem 20. Januar und dem 9. Februar 577 Vorschläge eingereicht worden. Viele waren allerdings mehrfach genannt oder sehr ähnlich, waren unkonkret, bereits erledigt oder lagen nicht in der Zuständigkeit der Stadt. So bleiben am Ende 67 für die Qual der Wahl übrig.

Die Abstimmungsformulare liegen am Rathaus aus. Quelle: Elinor Wenke

Die Palette der Wünsche ist vielfältig. Die Sanierung von bestimmten Straßen, Überdachungen von Bushaltestellen oder Schaffung von Fußgängerüberwegen scheint den Luckenwaldern besonders am Herzen zu liegen.

Weitere Vorschläge beziehen sich zum Beispiel auf die Stadtbuslinie, auf Straßenbeleuchtungen oder die Ausstattung von Schulen. Aber auch ein Open-Air-Kino, eine Uhr auf dem Boulevard oder die Reaktivierung des alten Stadtbades stehen auf der Wunschliste.

Kinder ab zehn Jahre dürfen abstimmen

Erstmals dürfen schon Kinder ab zehn Jahren mit abstimmen. Maximal fünf Kreuze können entweder einem Vorschlag gegeben oder aber auf mehrere verteilt werden. Bei mehr als fünf Kreuzen wird das Formular ungültig.

Ab August 2020 werden die Top 10 der Vorschläge von den Stadtverordneten beraten. Eine Top-Idee bedeutet nicht zwingend, dass sie auch umgesetzt wird, doch zumindest findet sie gebührliche Beachtung.

Von Elinor Wenke