Luckenwalde

Druckfrisch stapeln sich die Luckenwalder Adventskalender 2020 bei Elisabeth Thiemann, der Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. Zum fünften Mal ist in Zusammenarbeit mit Luckenwalder Händlern und Gewerbetreibenden ein schöner Kalender in einer Auflage von 2.000 Exemplaren entstanden.

Schokolade und Überraschungen

Hinter jedem Türchen verbergen sich nicht nur Schokoladentäfelchen, sondern auch Überraschungen von 24 lokalen Händlern und Unternehmern in Form von Gutscheinen, Rabatt-Aktionen oder kleinen Geschenken. So soll den Luckenwaldern die trübe Jahreszeit versüßt werden. „Obwohl die Corona-Pandemie im Frühjahr viele Geschäftsleute kalt erwischt hat, gab es keine Schwierigkeiten, genügend Partner für die Kalendertürchen zu finden“, sagt Elisabeth Thiemann, „alle waren gierig darauf, sich irgendwie einzubringen.“

Die Partner beim Adventskalender 2020. Quelle: Elinor Wenke

Apotheken und Gaststätten machen ebenso mit wie Händler und Handwerker. Neu ist ein Trio-Angebot der Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“ mit der Kaim-Buchhandlung und dem Pfeffer- und Minz-Verlag. „Sie bieten ein schönes Malbuch an“, verrät Elisabeth Thiemann.

Der Luckenwalder Adventskalender 2020 Quelle: Elinor Wenke

Sie hat die ersten Frei-Exemplare vor allem an jene Sponsoren verteilt, die unter den verschärften Corona-Regeln besonders zu leiden haben. „Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir schließen mussten“, sagt Julia Werner, Geschäftsführerin der „Turmklause“. Sie erklärt: „Wir haben uns entschieden, keinen Lieferservice anzubieten, weil es sich im Vergleich zu den Betriebs- und Personalkosten nicht rechnet.“ Mittwochs und sonnabends kann aber Flaschenbier gekauft werden. „Außerdem testen wir gerade ein paar Spezialitäten wie Bier-Likör und Bier-Gelee“, sagt Julia Werner und hofft auf bessere Zeiten und wieder viele Gäste. „Hinter unserem Kalendertürchen verbergen sich 15 Prozent Rabatt auf die Gesamtrechnung“, verrät sie.

Ines Matysik, Inhaberin der „Salzgrotte“. Quelle: Elinor Wenke

In die Zwangspause musste auch Ines Matysik mit ihrer „Salzgrotte“. Die 57-Jährige ist ziemlich ratlos und entmutigt, denn schon das Corona-Frühjahr hat ihr das Geschäft vermasselt. „Jetzt würde gerade die umsatzstärkste Zeit beginnen und ich muss wieder schließen“, bedauert sie. Auch im September und Oktober musste sie Umsatzeinbußen von 50 Prozent verkraften. „Die Leute sind verunsichert“, sagt die Unternehmerin, die für alle Corona-Sicherheitsregeln gewappnet ist. „Ich hoffe, dass es bald weitergehen kann“, sagt Ines Matysik. Bis dahin will sie kleine Videos drehen und ihre Kunden zur digitalen offenen Tür einladen.

Appell zur Solidarität

Elisabeth Thiemann appelliert an die Solidarität der Luckenwalder. „Unterstützen Sie die lokalen Akteure, damit sie die Coronakrise überstehen.“ Den Luckenwalder Adventskalender gibt es in der Touristinformation, im Möbelhaus Jean Rochow und im Edeka-Supermarkt zum Preis von fünf Euro. „Erstmals kann der Kalender auch über den Online-Shop der Touristinfo erworben werden“, so Thiemann.

Den gewohnten Weihnachtsmarkt mit vielen Besuchern wird es in diesem Jahr nicht geben. Quelle: Margrit Hahn

Corona macht auch dem beliebten Luckenwalder Märchen-Weihnachtsmarkt einen Strich durch die Rechnung. Den regulären Rummel, Jubel und Trubel auf dem Marktplatz wird es nicht geben. „Wir bemühen uns dennoch um eine schöne Weihnachtsstimmung in der Innenstadt“, versichert Thiemann. So werden wieder zwei große Weihnachtstannen aufgestellt – jeweils auf dem Marktplatz und auf dem Boulevard. Auch die weihnachtliche Beleuchtung wird angebracht.

Märchenfiguren im Fenster

„Wenn es die Corona-Situation zulässt, wollen wir ein paar wenige Fahrgeschäfte und Imbissbuden auf dem Boulevard erlauben“, so Thiemann. Auf die vor allem bei Kindern beliebten Märchenfiguren soll nicht gänzlich verzichtet werden. „Wir sind im Gespräch, um die Figuren in leeren Schaufenstern zu platzieren“, kündigt sie an. Anders als in den Vorjahren sollen sie dann nicht nur für ein Adventswochenende zu sehen sein.

Von Elinor Wenke