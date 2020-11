Luckenwalde: Adventskalender für die Kinder- und Jugendfeuerwehr

Luckenwalde

Luckenwaldes Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Jochen Neumann überraschten die Mädchen und Jungen der Luckenwalder Kinder- und Jugendfeuerwehr mit einem Grisu-Adventskalender. Jugendwart Ronny Nehues und seine Stellverteter Adina Nehues und Franziska Marker treffen sich in der Regel an jedem zweiten Montag, um den 28 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 15 Jahren das Einmaleins des Feuerwehrwesens beizubringen.

In diesem Jahr konnten sie wegen Corona nicht so oft trainieren und auch die Weihnachtsfeier muss in diesem Jahr ausfallen. Deshalb brachte ihnen die Bürgermeisterin einen süßen Trost. „Ich hoffe, dass ihr der Feuerwehr auch weiterhin die Treue haltet“, sagte Elisabeth Herzog-von der Heide.

Gruppenfoto aus luftiger Höhe. Quelle: Margrit Hahn

Der Vertreiber des Grisu-Adventskalenders spendet pro Kalender 50 Cent für den Solidaritätsfond des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg, mit dem verunfallte Feuerwehrleute beziehungsweise deren Angehörige unterstützt werden.

Von Margrit Hahn