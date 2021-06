Luckenwalde

Ein aggressiver Ladendieb, der am Freitagnachmittag in einem Einkaufsmarkt Am Nuthefließ in Luckenwalde mit Gegenständen warf, konnte festgenommen werden. Der erheblich alkoholisierte und unter dem Einfluss von Opiaten stehende 31-jährige war bereits durch die Staatsanwaltschaft Potsdam zur Festnahme ausgeschrieben worden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Von MAZonline