Luckenwalde: Aktion für Blutspenden zu Ostern

Luckenwalde

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet Blutspender, die Sondertermine an den Osterfeiertagen wahrzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Blutspenderinnen und Blutspender erhalten am Gründonnerstag und Ostersamstag ein kleines Dankeschön für ihren lebensrettenden Einsatz.

Am Gründonnerstag, 14. April, kann von 15 bis 19 Uhr im Bürgerhaus alte Feuerwehr in Treuenbrietzen, breite Straße 71, sowie von 15 bis 19 Uhr an der Otto-Unverdorben-Oberschule in Dahme, Nordhag 11-12, Blut gespendet werden.

Am Ostersamstag, 16. April, ist die Blutspende beim DRK in Luckenwalde, neue Parkstraße 18, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr möglich.

Terminvereinbarung erforderlich unter https://www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine

Von MAZonline