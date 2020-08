Luckenwalde: Alkoholfahrt endet in Zaun

Eine 40-Jährige, die alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war, ist in der Nacht zu Sonntag in der Beelitzer Straße in einen Zaun gefahren. Das war nicht ihr einziges Vergehen.

In der Beelitzer Straße in Luckenwalde verlor am Wochenende eine Autofahrerin unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in einen Zaun. Quelle: Foto: Frank Nessler