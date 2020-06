Luckenwalde

Das Alpakajunge, das am 13. Mai im Luckenwalder Tierpark auf die Welt kam, heißt Rudi. Die Patenschaft übernahm Friseurmeisterin Katharina Möhring, Chefin vom Salon „Kathaleya Friseure“. Sie hatte ihre Kunden aufgefordert, Namen für den Alpakanachwuchs zu finden. Mehr als 30 Vorschläge gingen ein, darunter neben Rudi auch Muffin, Django, Gustavo, Alfred und Joschi. Letztendlich blieben Joschi und Rudi als Favoriten. Tierparkleiter Philipp Herrmann und Katharina Möhring entschieden sich, das junge Tier mit dem hellen Gesicht auf den Namen Rudi zu taufen.

Auf Sekt wurde bei der Tiertaufe verzichtet, denn Rudi ist noch ein bisschen ängstlich und wollte schnell zu seiner Mutter zurück.

Patenschaft für Rudi besteht für ein Jahr

Noch bekommt der Kleine nichts anderes als Muttermilch. Er hat seine Artgenossen auf der Wiese zwar schon beobachtet, wenn sie sich Gräser schmecken ließen, aber noch ist der fünf Wochen alte Rudi vom Grünzeug nicht begeistert.

„Am liebsten hätte ich ein Alpaka zu Hause, aber das geht leider nicht. Deshalb habe ich mich entschieden, wenigstens die Patenschaft zu übernehmen“, sagt die 32-jährige Katharina Möhring. Die Patenschaft beinhaltet all das, was ein Tier in einem Jahr kostet. Dazu zählen Pflege, Futter sowie Strick und Halfter. Die Patenschaft für Rudi endet in einem Jahr, denn schon jetzt steht fest, dass er den Tierpark im kommenden Jahr verlassen wird. „Wir tauschen ihn gehen eine Stute ein, um Rangeleien zwischen ihm und seinen Vater zu vermeiden, die es zwangsläufig geben würde“, erklärt der Tierparkleiter. Bis dahin kann sich Katharina Möhring überlegen, ob sie eine weitere Patenschaft übernehmen will.

Pate für einen Luchs gesucht

Philipp Herrmann wünscht sich weitere Paten. In zwei Wochen wird der Luchsnachwuchs geimpft. „Es wäre schön, wenn sich bis dahin noch jemand finden würde“, so Herrmann. Für 250 Euro kann man die Patenschaft für einen kleinen Luchs übernehmen. Wer noch 50 Euro drauflegt, darf einen Namen aussuchen. Die kleinen Ferkel, die vor kurzem geboren wurden, haben den Tierpark inzwischen verlassen.

