Spielzeug im Altenheim ausgestellt

Luckenwalde

Eine neue Ausstellung wurde am Dienstag im Luckenwalder Senioren-Nachbarschaftsheim eröffnet. Unter dem Motto „Kindheitserinnerungen“ werden im Flur des Verwaltungsgebäudes altes Spielzeug, Bücher und Schallplatten präsentiert. „Die Erinnerung an die eigene Kindheit prägen jeden Menschen. Mit dieser Ausstellung wollen wir sie wieder ans Licht holen“, sagt Gritt Wehnelt Khosa vom Senioren-Nachbarschaftsheim bei der Ausstellungseröffnung. Heimbewohner, Tagesgäste und Mieter vom betreuten Wohnen gehörten zu den ersten Besuchern.

An dieses Spiel, das früher auf dem Gehweg aufgezeichnet wurde, erinnern sich die Senioren noch gut. Quelle: Margrit Hahn

„Nachdem wir uns das Thema überlegt hatte, kamen viele und brachten uns alte Dinge. So ist eine wunderschöne Ausstellung entstanden“, sagt Gritt Wehnelt Khosa. Selbst die Hausmeister sind auf Dachböden gestiegen und haben in Kellern gewühlt, um Schätze auszugraben. Finanzbuchhalterin Roswitha Ryll stellte ihr Puppenhaus zur Verfügung. Allerdings hatte dies früher nur eine Etage. Im Laufe der Jahre wurde das das Häuschen aufgestockt. An die meisten Einrichtungsgegenstände im Miniformat erinnern sich die Bewohner noch gut. Der VAB sorgte mit Schulranzen, Brottasche und Federtasche dafür, dass die Schulecke gut bestückt werden konnte.

Die Senioren freuen sich über die neue Ausstellung. Quelle: Margrit Hahn

Die Leiterin des Heims, Petra Toko, hatte auf dem Flohmarkt alte Turnschuhe aufgetrieben, die ebenfalls ihren Platz fanden. Eine Mieterin vom betreuten Wohnen weiß noch, dass sie als Kind zu Weihnachten ein Märchenbuch geschenkt bekam, allerdings hatten es die Eltern nicht gut versteckt und so hatte sie es vor dem Fest bereits gelesen. Die Ausstellung ist bis Mitte März zu den Besuchszeiten zu sehen.

Von Margrit Hahn