Luckenwalde

Die Luckenwalder Innenstadt ist derzeit eine Baustelle. Die Ampelkreuzung Haag/ Beelitzer Straße/ Trebbiner Straße ist seit Donnerstag früh gesperrt, die Fahrbahn wird saniert. Es ist der erste Bauabschnitt einer mehrwöchigen Sanierung, zu der anschließend die Salzufler Allee bis zur Tankstelle hinter dem Kreisverkehr gehört. Dieser Teilabschnitt der L 73 wird im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen für 307.000 Euro erneuert.

Geräuschvolle Fräsmaschine

„Pünktlich um 7 Uhr wurde die Kreuzung gesperrt“, berichtet Michael Konarski, Polier der Firma Eurovia, „um 7.30 Uhr haben wir mit der Fräsmaschine begonnen.“ Geräuschvoll frisst sich die Fräsmaschine in den Belag, raspelt vier Zentimeter dick ab und spuckt die Bruchstücke über einen Rüssel auf einen Lkw.

Anzeige

Umleitungen müssen in alle Richtungen in Kauf genommen werden. Quelle: Elinor Wenke

Weitere MAZ+ Artikel

Da die Kreuzung der Dreh- und Angelpunkt des städtischen Verkehrs ist, bringt die Sperrung empfindliche Einschränkungen. Umfangreiche Umleitungen sind ausgeschildert – etwa über die Post- und Puschkinstraße, die Buchtstraße und Lindenstraße sowie über den Markt entlang der Baruther Straße. Der Überlandverkehr wird weiträumig über Stülpe, Gottow und Scharfenbrück sowie die B 101 umgeleitet. Einheimische nutzen eher andere, ihnen bekannte Strecken.

Großes Verkehrs-Chaos blieb aus

Das befürchtete ganz große Verkehrs-Chaos blieb offenbar aus. „98 Prozent der Kraftfahrer akzeptieren die Umleitungen“, sagt der Leiter der Straßenmeisterei Luckenwalde, Guido Güthling. Allerdings ist ihm auch nicht entgangen, dass ein Motorradfahrer aus Berlin mitten durch die Absperrung gefahren ist. „Direkt an der Fräsmaschine vorbei, das geht natürlich gar nicht“, schimpft Güthling.

Hinweisschild in der Salzufler Allee in Richtung Ampelkreuzung. Quelle: Elinor Wenke

Halbwegs entspannt ist die Lage, weil die Zufahrten zum Aldi-Markt sowohl von der Beelitzer Straße als auch vom Haag gewährleistet sind. In anderen Bereichen, etwa in der Zinnaer Straße oder am Markt, kam es zu kurzzeitigen Staus. Einschränkungen müssen Anwohner in Kauf nehmen, weil in etlichen Straßen jetzt ein Park- oder Halteverbot herrscht, wie zum Beispiel in der Buchtstraße. Dort kann es auch mal eng werden, wenn sich Lkw und Bus begegnen. Geduld müssen auch Linksabbieger an der Kreuzung Beelitzer/ Puschkinstraße mitbringen.

Fahrbahnen sind lädiert

„Ich bin heilfroh, dass jetzt das Geld für die Straßensanierung freigegeben wurde“, sagt Güthling, „die Ampelkreuzung und auch die Salzufler Allee sind vollkommen hinüber.“ In vier Bauabschnitten erhalten die Fahrbahnen eine komplett neue Asphalt-Deckschicht. „Auch der Kreisverkehr wird richtig aufgewertet. Am Ende wird man optisch einen Neubau vor sich haben“, ist Güthling überzeugt. Außer dass an der Ampelkreuzung noch ein Telekommunikations-Schacht „verdämmert“ werden musste, blieb man bislang von unerwarteten Hindernissen verschont. Alle Bauarbeiten werden grundsätzlich bei Vollsperrung der einzelnen Bauabschnitte durchgeführt.

Halteverbot gilt vorübergehend in der Puschkinstraße Quelle: Elinor Wenke

Güthling lobt die vorherigen Absprachen mit allen betroffenen Behörden oder Einrichtungen. So wurde auch die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) einbezogen. „Neben der Sperrung in der Straße des Friedens müssen unsere Fahrgäste nun auch in der Innenstadt Einschränkungen hinnehmen“, sagt Bereichsleiterin Sabine Müller. So können in den nächsten Wochen die Bushaltestellen am Burgwall, in der Salzufler Allee, im Kleinen Haag und am Boulevard nicht bedient werden.

Buseinsatz erteilt Auskunft

„Wer zum Markt will, kann die Haltestellen in der Grünstraße oder der Dahmer Straße nutzen, muss aber längere Wege in Kauf nehmen“, rät Sabine Müller. Auch die Haltestelle in der Lindenstraße bleibt erhalten, um beispielsweise Kaufland zu erreichen. Bei Fragen erteilt der Buseinsatz unter Telefon 0 33 71/62 81 11 Auskunft.

Fertig bis zum neuen Schuljahr

Der erste Bauabschnitt soll am 3. Juli fertig sein. Das Ende der gesamten Baumaßnahme ist für Anfang August – bis zum Ende der Sommerferien – geplant.

Von Elinor Wenke