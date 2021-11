Luckenwalde

Wer nicht nur seiner Familie oder Freunden die Adventszeit versüßen will, sondern auch seinem geliebten Vierbeiner, der kann jetzt die Gelegenheit beim Schopfe packen. Angela Teuber bietet in ihrem Luckenwalder Nagelstudio nicht nur Dienstleistungen für die Schönheit an, sondern auch selbst gefertigte Adventskalender für Hunde und Katzen. Der Erlös von zwölf Euro pro Exemplar kommt zu 100 Prozent hilfebedürftigen Vierbeinern zugute.

Schon über 400 Kalender gebastelt

Die Idee für die tierischen Kalender stammt von Jennifer Wenke, die sich wie Angela Teuber aktiv im Verein Kitmir Tierhilfe Demirtas engagiert – einem in Deutschland ansässigen Tierschutzverein, der sich um Straßentiere in der Türkei kümmert. Jennifer Wenke, ihre Mutter sowie Angela Teubers Sohn Pascal haben bisher schon über 400 Kalender gebastelt. „Wir haben dünne Stöcke gesucht und auf verschiedene Längen gebracht“, berichtet Angela Teuber. Dann wurden sie zur Form eines Tannenbaums zusammengebunden. Jeweils 24 Leckerli für Hund oder Katze wurden einzeln verpackt und drapiert. Viele Helfer haben die Akteure unterstützt.

Die Stöcke wurden in Form eines Tannenbaums zusammengebunden. Quelle: Elinor Wenke

Zu den Leckerli für Bello und Co. gehören unter anderem Hundekekse, Kauknochen, Snacks, Streifen oder weiche Belohnungen. „Am 24. Dezember ist die Überraschung natürlich besonders groß“, kündigt Angela Teuber an und schmunzelt. Für Samtpfoten gibt es extra Katzenleckerli und zusätzlich eine selbst gebastelte Spielmaus aus umhäkelten Überraschungsei-Verpackungen.

Angela Teuber: „Die Tiere kapieren das Prinzip“

Angela Teuber, die ihren eigenen fünf Hunden auch einen tierischen Advent bereitet, schwört: „Die Tiere kapieren das Prinzip. Sie wissen, dass es jeden Tag nur ein Leckerli gibt und sitzen schon vor dem Kalender und warten.“

Adventskalender für Katzen (l.) und Hunde. Quelle: Elinor Wenke

Die Unternehmerin und ihre tierliebe Familie haben selbst einen dreibeinigen Hund aus der Türkei gerettet, der in seiner Heimat keine Chance gehabt hätte. „Nachdem ich mir 2018 vor Ort das Elend angesehen hatte, habe ich meine Kunden gebeten, mir keine süßen oder flüssigen Weihnachtsgeschenke zu machen, sondern lieber einen kleinen Betrag für Kitmir zu spenden“, sagt die 55-Jährige.

Die Adventskalender können bei Angela Teuber unter Telefon 0152/31 82 73 69 geordert werden.

Von Elinor Wenke