Aniseh Abyari eröffnet Friseursalon auf dem Boulevard

Luckenwalde

Aniseh Abyari hat sich ihren Traum von einem eigenen Friseursalon vor zwei Jahren in Luckenwalde erfüllt. Jetzt ist sie mit ihrem Salon „B&G Beauty Style“ auf den Boulevard gezogen und bietet nicht nur Haar-Styling und Kosmetik, sondern auch Festtagsmode an. Zehn Jahre lang hat die 43-Jährige im Iran einen eigenen Friseursalon geführt. Die Familie musste aus religiösen Gründen aus dem Iran flüchten und lebt seit fast zehn Jahren in Luckenwalde.

Geöffnet seit dem 7. März

Die neuen Räume in der Breiten Straße 5-6, in denen sich früher die Deutsche Bank befand, standen sieben Jahre leer. Seit November hat die Familie in jeder freien Minute gewerkelt, um ein schmuckes Ladengeschäft entstehen zu lassen. „Die letzte Tapete kam einen Tag vor der Eröffnung und musste schnell noch an die Wand geklebt werden, damit wir am 7. März Eröffnung feiern konnten“, sagt die Friseurmeisterin.

Auf einer Fläche von 180 Quadratmetern ist der helle und stilvolle Laden jetzt dreimal so groß wie der vorherige in der Rudolf-Breitscheid-Straße. „Wir wollten etwas Farbenfrohes und Besonderes“, sagt die Handwerksmeisterin.

Diese aufwendig verarbeiteten Kleider gehören zum Angebot. Quelle: Margrit Hahn

Bevor sie sich in Luckenwalde selbstständig machte, arbeitete Aniseh Abyari in einem Berliner Salon und fuhr jeden Tag in die Hauptstadt. Ihr Mann Mohsen Azad war ebenfalls in Berlin als Verkäufer bei einer großen Kette angestellt.

Das Ehepaar hat zwei Kinder, Sohn Benyamin und Tochter Ghazaleh. Diese besucht die 11.Klasse des Friedrich-Gymnasiums. Nach der Schule hilft sie öfter im Salon. In die Fußstapfen ihrer Mutter will sie aber nicht treten. Sie möchte Bauingenieurin werden. Die schicken Kleider aus dem Iran mit Glitzer, Perlen und Stickereien haben es ihr angetan. Spätestens im kommenden Jahr zum Abiball will sie selbst eines davon tragen.

Abyari erhielt zahlreiche Zertifikate und Auszeichnungen

Aniseh Abyari war schon oft in Europa zu Wettbewerben unterwegs und erhielt Zertifikate und Auszeichnungen in Spanien, Dubai, Deutschland, Russland und der Türkei. Neben allen gängigen Friseurleistungen für Frauen, Männer und Kinder bietet sie auch Make Up und Echthaarverlängerung in Nano-Technik mit Ultraschall an.

Von Margrit Hahn