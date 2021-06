Luckenwalde

Auf einen sogenannten „Schockanruf“ ist ein Mann aus Luckenwalde am Montag reingefallen. Ein Betrüger behauptete, dass ein Enkelsohn an einem schlimmen Verkehrsunfall beteiligt war. Daraufhin übergab der Senior 14 000 Euro an den Betrüger. Erst im Gespräch mit dem Enkel wurde der Betrug aufgedeckt.

Von MAZonline