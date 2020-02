Luckenwalde

In Luckenwalde bekam eine Frau am Donnerstag um die Mittagszeit einen Anruf von einem Mann, der ihr einen Lottogewinn in Höhe von 49 000 Euro in Aussicht stellte. Der Täter behauptete, sie müsse im Wert von 1000 Euro Google-Play-Karten kaufen und ihm diese übergeben, um den Gewinn zu erhalten. Die Polizei warnt davor, Wertcodes per Telefon weiterzugeben oder Bargeld an unbekannte Empfänger zu transferieren. Mit der Frau wurde ein Präventionsgespräch geführt.

Von MAZonline