Luckenwalde

Auf Beschluss der Landesregierung sind Schulen und Horte ab dem 4. Januar geschlossen, der Lehrstoff wird per Distanzunterricht vermittelt. Unter bestimmten Voraussetzungen können Eltern für ihre Kinder aber eine Notbetreuung beantragen. „Die Anträge müssen grundsätzlich an die Wohnortkommune gestellt werden“, sagt Lars Thielecke, Bildungsamtsleiter in der Stadt Luckenwalde.

Lars Thielecke, Leiter des Amtes für Bildung, Jugend und IT in der Stadt Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Anzeige

Anspruchsberechtigt sind Eltern, wenn beide Erziehungsberechtigte in systemrelevanten Bereichen arbeiten oder wenn ein Elternteil im stationären und ambulanten medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig ist. Eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers ist dem Antrag beizufügen. Für Alleinstehende gelten besondere Bedingungen.

Formular auf der Website

Die Stadt bittet alle Betroffenen, den Antrag bei der Stadt auf elektronischem Wege zu stellen. „Auf unserer Website kann auch das entsprechende Formular zur Bestätigung durch den Arbeitgeber heruntergeladen werden“, sagt Thielecke.

Die Notbetreuung am Vormittag für die Zeit des Unterrichts wird für die Klassen 1 bis 4 durch die jeweilige Schule organisiert. Für Kinder der 5. und 6. Klassen wird eine Notbetreuung abgesichert, wenn ein Elternteil in der Medizin oder Pflege tätig ist. Sofern das Kind auch einen Hortplatz hat, wird es am Nachmittag auch im Hort betreut. Die Betreuung ist auf die Zeit der beruflichen Tätigkeit plus Wegstrecke begrenzt.

Zwischen den Feiertagen im Dienst

Obwohl das Luckenwalder Rathaus zwischen den Feiertagen geschossen ist, wird ein Bereitschaftsdienst eingerichtet, der die elektronischen Anträge auch zwischen Weihnachten und Neujahr bearbeitet. Wer also zeitnah seinen Antrag einreicht, dürfte die Bestätigung per Mail rechtzeitig zum Jahresbeginn erhalten.

Technisch sieht sich die Stadt gut aufgestellt, sodass die Antragsbearbeitung kein außergewöhnlicher Kraftakt ist. „Für uns ist es in diesem außergewöhnlichen Jahr schon fast der Regelbetrieb“, sagt Thielecke. „Die große Herausforderung für die Antragsteller dürfte sein, rechtzeitig die Bestätigung des Arbeitgebers zu erhalten.“ Der Amtsleiter rechnet damit, dass in Einzelfällen der Antrag noch nicht genehmigt ist, das Kind ab dem 4. Januar aber trotzdem betreut werden muss. „Anträge per Post können erst ab dem 4. Januar bearbeitet werden“, so Thielecke.

Die Friedrich-Ebert-Grundschule in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

An den Luckenwalder Grundschulen besuchen derzeit 685 Mädchen und Jungen die 1. bis 4. Klasse. Aus den Erfahrungen des Frühjahrs rechnet Thielecke damit, dass immerhin zwischen 75 und 100 Anträge auf Notbetreuung gestellt werden. Wenn die Kriterien erfüllt sind, wird die Stadt den Antrag in aller Regel befürworten. Viele Fälle seien sehr eindeutig, andere aber grenzwertig. „Unsere Fragen im Formular sind sehr konkret, um unnötige Rückfragen zu vermeiden. Aber es gab im Frühjahr auch Fälle, die wir ablehnen mussten“, sagt der Amtsleiter.

Zum Teil verkürzte Öffnungszeiten

Die Kitas in Luckenwalde, die in einigen Fällen auch einen Hortbetrieb anbieten, bleiben grundsätzlich geöffnet. „Derzeit ist keine Einrichtung geschlossen, aber in einzelnen Kitas und Horten kam es bereits krankheits- und pandemiebedingt zu verkürzten Öffnungszeiten“, erklärt Thielecke.

Der Amtsleiter, der auch einen Elternbrief mit allen wichtigen Informationen verfasst hat, weiß, dass in einigen Fällen eine Notbetreuung der Kinder unumgänglich ist. Er empfiehlt dennoch, genau zu prüfen, ob eine Betreuung zu Hause möglich ist, „auch um die eigene Familie zu schützen“. Thielecke versichert: „Wir als Stadtverwaltung werden im Rahmen unserer Möglichkeiten unseren Beitrag für eine schnelle Bearbeitung der Anfragen und Anträge leisten.“

Antragsformular unter www.luckenwalde.de

Dringende Rückfragen unter bildung@luckenwalde.de

Von Elinor Wenke