Zu einem Vor-Ort-Termin hatten Kreisbrandmeister Tino Gausche und die Beigeordnete Dietlind Biesterfeld alle Kreistagsabgeordnete auf das Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) eingeladen. Der Landkreis Teltow-Fläming betreibt in der Berkenbrücker Chaussee in Luckenwalde seit Jahren ein Ausbildungs- und Übungsgelände mit unterschiedlichen Stationen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.

Hier im Brandübungscontainer werden Feuerwehrleute auf reale Einsätze vorbereitet. Quelle: Margrit Hahn

Im holzbefeuerten Brandübungscontainer sollen Feuerwehrleute auf reale Brandeinsätze vorbereitet werden. Da diese Anlage vorwiegend mit Holzabfällen betrieben wird, kommt es des Öfteren zu dicken Rauchwolken und zu Schadstoffen in der Luft. Anwohner, die in der Nähe wohnen, haben sich darüber beklagt. Diese Beschwerden nahm Ricarda Voigt ( Bündnis 90/Die Grünen) zum Anlass, eine Anfrage an den Landkreis Teltow-Fläming zu stellen. Sie wollte unter anderem wissen, welche Feststoffe dort verbrannt werden und ob die Anlage über eine technische Einrichtung verfügt, um die Emission von Schadstoffen zu verhindern. Sie interessierte sich zudem, ob es Überprüfungen gibt und eine fachgerechte Entsorgung der Verbrennungsrückstände sichergestellt ist.

Heiß, verqualmt und hoher Druck

Die Beigeordnete Dietlind Biesterfeld teilte mit, dass ausschließlich unbehandelte Paletten, wie Einweg- oder defekte Euro-Paletten sowie hochdichte Faserplatten bei den Übungen verbrannt werden. Die vorhandene Anlage soll die Einsatzbedingungen realistisch darstellen. Eine hohe Wärmebelastung, starke Sichtbeeinträchtigungen und gegebenenfalls ein kurzzeitiger Druckanstieg seien für derartige Übungsanlagen wichtig. Würde man Installationen einsetzen, die Rauch und Wärme verhindern, wären die erwünschten Übungseffekte nicht gegeben. Durch die Nutzung von Holzpaletten in zweckmäßigem Umfang, würden schädliche Umweltauswirkungen jedoch auf ein Mindestmaß reduziert. Für die Asche und das restliche Brandgut stehen ein geschlossener Container vor Ort bereit.

Was wie eine Halde von Bauschutt aussieht, dient den Hundestaffeln als Übungsplatz. Quelle: Margrit Hahn

Wie Tino Gausche beim Vor-Ort-Termin erklärte, kann durch diesen Brandcontainer genau das geprobt werden, was Feuerwehrleute bei einem Wohnungsbrand erwartet. „Wir haben die Anlage seit zehn Jahren in Betrieb und es gab bisher noch nie irgendjemanden, der sich wegen Umweltbelastungen beklagt hat“, so der Kreisbrandmeister.

Vorführungen kamen gut an

Auch Kreistagsmitglied Andreas Teichert (parteilos) hatte dem Landkreis einen Fragenkatalog zum FTZ geschickt und den Wunsch nach einem Vor-Ort-Termin geäußert. Teichert begrüßt es, dass die Arbeit der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes im Landkreis auch schon der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und hofft, dass es bald mal wieder einen Tag der offenen Tür gibt. „Besonders gut kamen die Vorführungen zu Rauchgasdurchzündungen, wie etwa dem Flash-Over im Brandcontainer, aber auch das Bekämpfen von Pkw-Bränden mittels Schaumlöschmittel bei den Besuchern an“, so Teichert.

Externe Nutzer am FTZ

Teichert ist der Ansicht, dass das Gelände nicht nur Feuerwehrleuten, sondern auch ortsansässigen Unternehmen und externen Nutzern zur Verfügung stehen sollte. Und das dabei gleiche Bedingungen für alle gelten sollten. Da die externe Nutzung gebührenpflichtig ist, kommen die Einnahmen dem Landkreis zugute. So nutzt Rosenbauer Deutschland beispielsweise das FTZ, um die Schaum-Zumischer an den Fahrzeugpumpen einzujustieren. Aber auch weitere Firmen wie One Seven haben das Gelände bisher in Anspruch genommen.

Lehrgangsbetrieb eingeschränkt

„Wir haben bei Weitem mehr Anfragen, als wir derzeit auf Grund der Coronamaßnahmen hier im FTZ abdecken können“, sagt der Kreisbrandmeister. Coronabedingt wurde etliche Lehrgänge gestrichen. Mitte März wurde der Lehrgangsbetrieb eingestellt und Mitte August erst wieder aufgenommen. „Wir beschränken uns in diesem Jahr auf die Lehrgänge, die Pflicht in der Ausbildung sind“, betont er. Der Mangel an Lehrgangsplätzen habe aber auch einen positiven Effekt. Die Teilnehmer sind froh, dass sie mitmachen können. Zuvor gab es Lehrgänge, die nicht voll besetzt waren.

Berliner absolvieren Grundausbildung

Die Feuerwehrleute aus dem Landkreis nehmen freitags von 16 bis 20 Uhr und Sonnabend von 8 bis 17 Uhr an der Ausbildung teil. Im Schnitt finden an 36 Wochenenden Schulungen statt. Derzeit kommen viermal in der Woche Berliner Feuerwehrleute zur Ausbildung nach Luckenwalde. „Die Berliner mussten zuvor ihre Ausbildungspläne und Hygienemaßnahmen vorlegen“, so Gausche. Die Hauptstädter führen vor Ort auch ihre Heißausbildung durch, denn deren Anlage wird derzeit umgebaut. „Sie hätten sonst keine Möglichkeit, ihre Grundausbildung zu absolvieren“, fügt Gausche hinzu. Die Berliner sind an vier Tagen hintereinander in Luckenwalde. Das könne auch ein Grund dafür sein, dass es verstärkt zur Rauchentwicklung kam, die von Anwohnern kritisiert wurde.

Drei Hundestaffeln trainieren

Wie Gausche betonte, nutzt das Luckenwalder Unternehmen Rosenbauer das Gelände für ihre Fahrzeugübergaben. Nachdem die Fahrzeuge am Rosenbauer-Standort an die neuen Besitzer übergeben werden, erfolgt die Unterweisung und Vorführung mit Wasser und Schaum am FTZ. „Sie nutzen das Gelände meist eine Stunde und zahlen auch dafür“, fügt Gausche hinzu.

Neben Feuerwehren nutzen etwas abseits gelegen auch drei Hundestaffeln des Landkreises Teltow-Fläming das Areal. Auch wenn es wie eine Bauschutthalde aussieht, handelt sich aber nicht um Altlasten. Auch die Hindernisse gehören dazu.

