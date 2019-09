Anwohner kritisieren geplante Eigenheimsiedlung

Luckenwalde

Zu einem Vor-Ort-Termin hatten Bewohner des Färberwegs und der umliegenden Straßen die Stadtverordneten sowie Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung eingeladen. Grund des Treffens ist ein Bauvorhaben der Stadt Luckenwalde, nach dem auf der Wiese am Färberweg in Luckenwalde 38 Einfamilienhäuser entstehen sollen.

„Laut Entwurf des Bebauungsplanes von 2019 würden damit alle Bäume und Großbüsche verschwinden“, kritisierte Heidemarie Piegler. Sie verwies darauf, dass die Wiese Bestandteil einer über viele Jahrzehnte gewachsenen Kulturlandschaft ist, die zu den schönsten Flecken Luckenwaldes zählt. „Hier stehen zum Teil 100 Jahre alte Bäume, Sträucher, dichtes Buschwerk und Wildgräser. Durch eine Bebauung nähmen wir unzähligen Insekten, Vögeln und anderen Tieren, die wir dringend brauchen, ihren Lebensraum“, sagt die Luckenwalderin. Auch die Menschen verlören den Schutz der Bäume vor Staub und Sturm, Überhitzung und dem Absinken des Grundwassers. Bei einer geplanten Bebauung mit 38 Häusern würde etwa die Hälfte der Fläche versiegelt werden. Die Anwohner erinnerten daran, dass laut Integriertem Stadtentwicklungskonzept (Insek) Luckenwalde eine Stadt der kurzen Wege sein soll. Doch Supermarkt, Bäcker und Fleischer wurden in dieser Gegend bereits geschlossen. Auch Kindertagesstätten und Schulen gibt es nicht. Das bedeutet lange Wege und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit all seinen Folgen.

„Wir sind froh und dankbar, dass sich Luckenwalde in den vergangenen Jahren so gut entwickelt hat und sich weiter entwickelt. Dazu gehört natürlich auch, dass gebaut wird. Wir denken aber, dass das möglich sein muss und kann, ohne ein Stück fast unberührter Natur zu zerstören. Dieses Stück Natur dient dem Arten- und Klimaschutz“, so Piegler. Deshalb wurde eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen – die ersten knapp 100 Unterschriften wurden in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung überreicht.

Die Wiese im Färberweg wird von den Anwohnern für Spaziergänge, zum Drachensteigen und zur Erholung genutzt. Quelle: Margrit Hahn

Drei von 26 Stadtverordnete beim Vor-Ort-Termin

Von den insgesamt 26 Stadtverordneten waren drei der Einladung gefolgt. Sowohl Anja Jürgen (LÖS) als auch Jochen Neumann und Manfred Thier (beide Linke) konnten sich davon überzeugen, dass die Wiese ein schönes Stück Natur ist, das es – zumindest teilweise – zu erhalten gilt.

„Hier fühlen sich Insekten sicher wohler als an den Blühstreifen am Straßenrand“, stellte Anja Jürgen fest. Dem konnte Heidemarie Migulla nur zustimmen. „Wir unterschreiben für den Erhalt der Bienen und für Artenvielfalt und hier soll das bisschen Grün, dass was wir in der Stadt noch haben werden, stehenbleiben “, so die ehemalige Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. Die 22.000 Quadratmeter große Fläche, die teilweise der Stadt und zum Teil einem Investor gehören, sollen auf 38 Grundstücke aufgeteilt werden, die über Flächen zwischen 396 bis 909 Quadratmeter verfügen. „Das ist noch enger als im Schönhannchenweg“, stellt Heidemarie Migulla fest. Sie versteht nicht, warum nicht die Festwiese mit nur einem Baum als mögliches Bebauungsgebiet in Betracht gezogen wird. Dort gastiert einmal im Jahr ein Zirkus und zum Turmfest stellen Händler ihre Fahrzeuge ab.

Hier im Gespräch mit den Stadtverordneten. Quelle: Margrit Hahn

Jochen Neumann könnte sich mit einer Angerstruktur anfreunden, so wie es im ersten Entwurf vor Jahren angedacht war. Dann würde auch der Grünstreifen erhalten bleiben. Der Luckenwalder Ralf Eyssen ist der Ansicht, dass die Stadt zuerst in der Innenstadt alle Lücken schließen sollte, bevor ein solches Projekt auf der grünen Wiese umgesetzt wird. „Nur wenn der Bevölkerungszuwachs dermaßen hoch wäre, dass die Bewohner nicht anders unterzubringen sind, sollte man über eine Bebauung im Färberweg nachdenken“, schlägt er vor. Er befürchtet, dass die Stadt längst mit dem Investor verhandelt, ohne dass die Bürger einbezogen werden.

Stadt hält Ausschau nach Bauland

Wie Ekkehard Buß, Mitarbeiter Stadtplanungsamt auf MAZ-Anfrage betont, soll das Vorhaben im November den Stadtverordneten vorgestellt werden. „Es wird eine frühzeitige Bürger- und Trägerbeteiligung geben“, so Buß. Die Anwohner müssten sich keine Sorgen wegen eines beschleunigten Verfahrens machen. Umweltaspekte werden berücksichtigt. Es werde geprüft, in wie weit alte Bäume, Fledermäuse und Vögel geschützt werden müssen. „Die Stadt verfügt nicht über viel Fläche, die bebaut werden könne, deshalb wird nach Bebauungspotenzial im Innenbereich geschaut“, fügt Buß hinzu.

Von Margrit Hahn