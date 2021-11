Luckenwalde

Schlendert man mit offenen Augen durch Luckenwalde, kann man so manche architektonische Sehenswürdig entdecken. So zum Beispiel in der Breiten Straße 49. Das Haus erstrahlt schon von Weiten mit seiner gestaltprägenden Jugendstil-Fassade und dem warmen Ambiente der harmonischen Farbgebung. Ursprünglich als Fachwerkhaus erbaut, wurde es nach und nach in Stein überformt und erhielt bis 1912 sein heutiges Aussehen.

Infotafeln an der Fassade

Was man auch nicht ahnt, aber auf den Infotafeln an der Fassade nachlesen kann, ist die Geschichte des Hauses. Dieses gehörte einst der Familie Schreber, die in drei Generationen von 1820 bis 1940 in Luckenwalde lebte. Edmund II. Schreber und dessen Frau Clara kauften die 49 vom Ackerbürger Ferdinand Schulze, der mindestens seit 1794 dort ansässig gewesen sein soll. Inzwischen hat das Haus viel erlebt und natürlich längst neue Besitzer.

Die Vorderansicht des Hauses. Quelle: Iris Krüger

Auf der Suche nach einem Schatz

Familie Grimm, zu der Architekt Björn Grimm und die Diplom-Restauratorin Andrea Banea-Grimm sowie zwei Kinder zählen, stammen beide ursprünglich vom Lande. Über zehn Jahre haben sie in Berlin gewohnt und gearbeitet. „Zu dritt lebten wir in einer ganz kleinen Wohnung. Daher haben wir uns nach einem Haus umgeschaut, das wir mit unserem Können und den vorhandenen Mitteln umgestalten wollten“, erzählt die Restauratorin. „Berufsbedingt waren wir beide natürlich in alles verliebt, was mit Denkmal zu tun hat.“ Ein solches aber in Berlin zu finden und auch noch bezahlen zu können, war einfach unmöglich.

Alles unter einem Hut

Da beide beruflich auch in Luckenwalde zu tun hatten, hatten sie schon vor Jahren ein Auge auf die Stadt geworfen. „Damals sah Luckenwalde noch ganz anders aus“, sagt Björn Grimm. „Inzwischen ist zum Glück viel passiert“. Was sie an der Stadt begeisterte, war die Tatsache, dass man alles direkt vor Ort hat. „Einkauf, Kultur, Schule, Club, Therme – es war einfach ideal für unsere Kinder, das hier alles unter einem Hut anzufinden war“, betont Andrea Banea-Grimm. „Das sollte also funktionieren. Fehlte uns nur noch ein passendes Haus“.

Auch die Innenhoffassade ist einladend. Quelle: Iris Krüger

Tipp vom Bauunternehmer

Die Familie erhielt einen Tipp von einem befreundeten Bauunternehmer, der ihnen die städtische Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“ empfahl. Diese bot einige Häuser zum Verkauf an. Unter den Angeboten fand sich auch die Breite Straße 49, die bis Ende der 90er Jahre zwar noch bewohnt, aber ziemlich heruntergekommen war. „Daher war das Haus damals günstig“, erzählt der Architekt. Und obwohl der bauliche Zustand mehr als beunruhigend gewesen sein musste, verliebte sich seine Frau in das Gebäude und wollte es haben. „Und sie hat sich durchgesetzt“, fügt er hinzu und schmunzelt.

Baustart erfolgte 2014

Allerdings wussten beide damals noch nicht, was auf sie zukommen sollte. Im Sommer des Jahres 2013 kauften sie das Haus, das zu dieser Zeit bereits unter Denkmalschutz stand. „2014 sind wir dann durchgestartet. Zunächst hatten wir umfängliche Rückbauarbeiten zu bewältigen. Dem folgten intensive Arbeiten zur Wiederherstellung der Substanz“, sagt Björn Grimm. Lediglich 20 Prozent mussten ergänzt werden.

Drei Wohnungen

„Da das Haus für uns allein viel zu groß gewesen wäre, haben wir die historische Raumaufteilung wieder hergestellt, so dass drei Wohnungen entstanden.“ So entstand unter dem Dachgeschoss und im Erdgeschoß jeweils eine Wohnung mit je 90 Quadratmetern, die sie vermieten. In der mittleren Etage, die eine Fläche von 125 Quadratmetern umfasst, wohnen sie selbst mit ihren Kindern und haben auch noch ihr Büro „Architektur und Restaurierung“ untergebracht.

Familie Grimm fühlt sich in Luckenwalde sehr wohl. Quelle: Iris Krüger

Refinanzierung durch Vermietung

„Mit den Vermietungen refinanzieren wir uns. Die Hälfte der Baukosten konnten somit bereits abgezahlt werden“. Allerdings durften sie sich auch über Fördergelder freuen: Die Sanierung und Modernisierung der Breiten Straße 49 wurde im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Aktive Stadtzentren“ anteilig von Bund, Land sowie aus Eigenmitteln der Stadt Luckenwalde finanziert.

Preis für Denkmalpflege

„Zudem haben wir im vorigen Jahr den Denkmalpflegepreis Teltow-Fläming für Architektur und Restaurierung erhalten“, erzählt Björn Grimm. Seit dem schmückt auch dieses Schild die Fassade, die sicher viel mehr erzählen könnte, als die Familie bereits herausgefunden hat. „Ich würde gern wissen, wie es mit der Händlerfamilie Schreber weiterging“, gesteht der Architekt. Denn nach dem Tod von Clara (1934) und Edmund II (1940) verliert sich deren Spur. Das Familiengrab befindet sich auf dem Friedhof vor dem Baruther Tor in Luckenwalde.

Von Iris Krüger