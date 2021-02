Luckenwalde

Während die Narren des Luckenkiener Karnevalklubs (LKK) eigentlich Trubel und viel Publikum gewöhnt sind, lief der diesjährige Aschermittwoch in Luckenwalde vergleichsweise einsam ab. Im kleinsten Kreis erhielt Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) zum Faschingsende den Rathausschlüssel und die Regentschaft von den Jecken zurück.

Die Botschaft von Aileen Huhnstock (l.) wurde per Livestream an die Freunde des LKK übertragen. Quelle: Elinor Wenke

„Wir sind das ja schon vom 11.11. unter Corona-Bedingungen gewohnt“, sagte LKK-Geschäftsführerin Aileen Huhnstock. Damals wurde der „Sturm auf das Rathaus“ kurzerhand in Huhnstocks Garten verlegt. Mit Mundschutz und Abstand hatte sie am Mittwoch die Stadtkasse und den Schlüssel zurück ins Rathaus gebracht. Als Kameramann fungierte diesmal ihr Ehemann Sebastian Graf. „Zwei Haushalte dürfen hier nicht empfangen werden“, erklärte Aileen Huhnstock.

Wie schon am 11.11. wurde das kurzweilige Spektakel per Livestream auf Facebook übertragen. „Ganz untätig waren wir trotz Corona nicht“, versicherte die LKK-Chefin. „Wir haben zum Beispiel die Jerusalema Challenge getanzt und aus mehreren Gruppen und Standorten ein Video zusammengeschnitten.“

Aileen Huhnstock zeichnet den Quiz-Lösungsweg nach den Antworten der Bürgermeisterin. Quelle: Elinor Wenke

Ganz ohne Gegenleistung sollte die Bürgermeisterin ihre Kasse und den Schlüssel aber nicht zurückbekommen. Aileen Huhnstock hatte ein Quiz vorbereitet. „Mit sechs Fragen wollen wir testen, wie gut Ihr Wissen über Luckenwalde ist“, wandte sie sich an die Rathauschefin. Zudem waren drei Pakete bunt verpackt. Nur in einem steckte der Schlüssel und nur wenn die Bürgermeisterin die richtigen Antworten wusste, ging es über ein Start-Ziel-Quiz zum richtigen Lösungsbuchstaben. Die Mitglieder und Freunde des LKK konnten via Facebook mitraten.

Aileen Huhnstock vom LKK (l.) und Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide packen die Päckchen aus. Quelle: Elinor Wenke

Dass die Jüterboger einst den Luckenwalder Marktturm klauen wollten und Luckenwalde im Jahr 1216 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde, war für Elisabeth Herzog-von der Heide schon mal kein Problem. Auch dass der Pelikan im Luckenwalder Stadtwappen für Fürsorge steht, kam prompt. Schwerer schon: die Zahl der Sitzplätze im Stadttheater (732) und der Name des Kobolds, der einer Sage nach im Marktturm seinen Spuk treibt: Es ist Piereluth. Doch auch da blieb die Bürgermeisterin keine Antwort schuldig und durfte schließlich das richtige Paket mit dem Schlüssel auspacken.

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide hat das richtige Paket mit dem Schlüssel. Quelle: Elinor Wenke

„Durch Corona konnten wir ja nicht so viel Geld ausgeben, deshalb ist die Kasse auch nicht leer“, tönte Aileen Huhnstock. Beim Öffnen fand sich aber lediglich ein einziger Schokotaler.

Proviant für die Narren

Die Bürgermeisterin wiederum ließ sich nicht lumpen und gab den Jecken einen Proviantkorb mit auf den Weg. „Natürlich coronakonform“, sagte sie. Während die Narren am Aschermittwoch normalerweise im Rathaus-Foyer mit Rollmops und Wasser verköstigt werden, „habe ich diesmal einen Bausatz für Sie. Sie können sich Ihr Essen selbst zusammenstellen“, sagte Herzog-von der Heide.

Proviant der Bürgermeisterin für den LKK – alle Zutaten gegen einen Faschings-Kater. Quelle: Elinor Wenke

Im Korb fanden sich alle Zutaten, um einen zünftigen Faschings-Kater zu vertreiben – Bismarck-Hering, milder Eiersalat, Brötchen, Frühlingszwiebeln und „Gänsewein“.

Von Elinor Wenke