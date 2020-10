Nach dem Willen der Stadtverordneten soll in der Baulücke am Luckenwalder Boulevard eine dauerhafte VolksBühne errichtet werden. Doch zunächst muss die Verwaltung prüfen, ob das machbar und zu finanzieren ist.

Bühne auf Luckenwalder Boulevard in Aussicht

