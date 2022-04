Luckenwalde

Den Winterschlaf hat die Volksbühne gut überstanden. Vier Monate lang stand der Oldtimer, der im vergangenen Jahr zur mobilen Bühne umgebaut wurde, in seinem Winterquartier. „Und der Wagen ist sofort wieder angesprungen“, sagt Bauhofleiter Frank Dunker. Die Kollegen fuhren das „Wunderwerk“, wie es Luckenwaldes Bürgermeisterin nennt, am Freitagvormittag an seinen Stammplatz in der Baulücke auf dem Boulevard. Denn morgen beginnt die neue Open-Air-Kultursaison in der Kreisstadt.

Die Mitarbeiter vom Bauhof brachten den Oldtimer am Freitag an seinen Platz. Quelle: Victoria Barnack

„Die erste Runde Kultur geht anlässlich meines Geburtstags auf mich“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD), die im Januar 60 Jahre alt geworden ist. Das wollte sie auch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern feiern. Nun machen es die gelockerten Coronaregeln endlich möglich. Die Rathaus-Chefin hat das Saisoneröffnungskonzert gesponsert.

Zu hören gibt es ab 11 Uhr Filmmusik von Matthias Wacker & Friends. In seinem Programm begibt sich der Saxophonist zusammen mit drei Sängerinnen und seiner Band auf eine Reise durch die Welt der Filmmusik aus mehreren Jahrzehnten. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl sorgen lokale Gastronomen. „Schon am nächsten Wochenende geht es auf der Volksbühne weiter“, sagt Valeria Pense aus dem Kulturamt. Sie organisiert das gesamte Programm in dieser hoffentlich ersten normalen Saison der Volksbühne.

Zwei Mann sind nötig, um das Fahrzeug exakt in der Baulücke zu platzieren. Quelle: Victoria Barnack

„Am 1. Mai feiert die Partei Die Linke ihr traditionelles Familienfest auf dem Boulevard und nutzt die Volksbühne für ihr Programm“, berichtet Pense. An den beiden darauffolgenden Wochenenden präsentiert sich die Tanzschule Mierisch. „Die Tänzer nutzen das als Generalprobe für das Turmfest“, sagt Valeria Pense. „Auch das wird über das Pfingstwochenende wieder auf dem Boulevard stattfinden und sicher auch die Fläche rund um die Volksbühne beleben.“

Ein paar Wochen später folgt der heiße Tipp der Bürgermeisterin: Sie empfiehlt einen Besuch zum 25. Juni, wenn das Open-Air-Theater der Schlossfestspiele Ribbeck sein Stück „Shakespeares sämtliche Werke – leicht gekürzt“ aufführt. „Alle Stücke in gut 90 Minuten“, sagt Elisabeth Herzog-von der Heide, „das darf man sich nicht entgehen lassen“.

Ab Juli 2022 sind noch Termine auf der Volksbühne frei

Der Veranstaltungskalender für das erste Halbjahr auf der Volksbühne ist gut gefüllt. „Auch die Musikschule will unseren Open-Air-Veranstaltungsort nutzen“, berichtet Pense. „Für das zweite Halbjahr gibt es bereits Anfragen von Luckenwalder Chören.“ Eine Terminlücke für kurzfristige Veranstaltungen könne man aber auch zeitnah noch finden. So hatte die Buchhandlung Kaim im vergangenen Jahr zum Beispiel spontan zu einer Kinderlesung unter freiem Himmel eingeladen. Die Künstler nehmen das neue Angebot auf dem Luckenwalder Boulevard gut an. Immerhin müssen sie keine Miete zahlen.

Über das gut gefüllte Programmheft der Volksbühne freut sich die Bürgermeisterin. „Die Erwartungen wurden bereits übererfüllt“, sagt sie mit Blick auf die vielen Anfragen. „Wir sind nun gespannt, wie das Publikum die Volksbühne annimmt. Es soll zur Belebung des Boulevards vor allem an Samstagen beitragen, an denen bisher wenig los war.“

Luckenwalde sucht Sponsoren für Kultur auf der Volksbühne

Nach einigen Debatten hatten die Stadtverordneten dem Kulturprojekt zur Belebung des Boulevards vor eineinhalb Jahren zugestimmt, obwohl die Stadt die Kosten komplett allein tragen muss. Deshalb wirbt die Bürgermeisterin zum Saisonstart um Sponsoren. Sie selbst geht mit bestem Beispiel voran. „Wer Kunst macht und davon lebt, soll dafür auch ein Honorar bekommen“, sagt sie.

