Aufgestellte Bänke nahe Kita in der Kritik

Luckenwalde

Es gibt Kritik an den Bänken, die gegenüber der Evangelischen Kita in Luckenwalde aufgestellt wurden. Dort entstand zwischen der Neuen Baruther Straße und der Theaterstraße ein neuer Weg. Während der Bauphase gab es Bedenken von Anwohnern. Sie befürchteten, dass die Bänke von Pädophilen genutzt werden könnten, um die Kinder der nebenliegenden Evangelische Kita zu beobachten. Dies hatte zur Verzögerung der Fertigstellung geführt.

Fehler bei der Planung

Christian Penzel hat sich an die Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) und an Vizebürgermeister Peter Mann gewandt. Er kritisiert das Agieren und die Entscheidungen der Stadt in Sachen Parkbänke. Seiner Ansicht nach spiegelt die Begründung der Stadtverwaltung, dass sich die ältere Bevölkerung am Spiel der Kinder erfreuen kann, in keiner Weise mehr den Zeitgeist wider – nicht in der moralischen Bewertung, nicht in der Gesetzeslage und nicht in der Rechtsprechung. „Die Rechte der Kinder wurden in den vergangenen Jahren gestärkt und ausgebaut“, so Penzel. Er wirft der Stadt vor, dass ihr bei der Planung der Bänke ein Fehler unterlaufen sei.

Kein Anzeichen für Umdenken

Der Luckenwalder hatte der Stadt ein Ultimatum gestellt und keine Reaktion bekommen. „Wie ich hörte, gab es auch in der Stadtverordnetenversammlung kein Anzeichen eines Umdenkens“, so Penzel. Deshalb erstatte er Anzeige gegenüber dem Landkreis Teltow-Fläming als zuständige untere kommunale Aufsichtsbehörde.

Penzel erwägt je nach Ausgang des Rechtsaufsichtsverfahrens eine Klage vor dem Verwaltungsgericht in Potsdam. Es bestehe Interesse mehrerer bundesweit tätiger Vereine für Kinderrechte, sich an der Klage zu beteiligen oder diese zu unterstützen. „Sie sähen es nur zu gern, wenn ein deutsches Gericht in Sachen Kinderrechte ein Exempel statuiert“, fügt Penzel hinzu. Doch das sei nicht seine Absicht. „Ich bin gern Bürger von Luckenwalde. Ich finde, dass die Stadt vieles richtig gemacht hat“, so Penzel. Deshalb schlägt er vor, die Bänke an einen anderen Ort zu versetzen, wo sie dringend benötigt werden oder einen ausreichenden Sichtschutz anzubringen. „Dann ziehe ich meine Anzeige zurück“, so der Bundesbeamte. Ihm geht es ums Prinzip.

Kinderrechte ernst nehmen

„Kinderrechte existieren nicht nur auf dem Papier, sind nicht nur nette Worte. Sie sind ernstzunehmendes Recht in unserem Land. Und dieses Recht bin ich willens, bis in die letzte Instanz der Rechtsprechung zu tragen“, betont Penzel. Nach einigem Hin und Her bezüglich der Zuständigkeit habe der Landkreis mit dem Fall an das Land Brandenburg verwiesen. Jetzt liegt die Entscheidung beim Landesministerium für Bildung, Jugend und Sport.

Wie Vizebürgermeister Peter Mann auf MAZ-Anfrage betont, hat es sich die Stadt Luckenwalde zur Aufgabe gemacht, vermehrt Bänke im öffentlichen Raum aufzustellen. Insbesondere älteren und Passanten mit Einschränkungen soll dabei die Möglichkeit gegeben werden, sich während eines Spazierganges oder auf dem Weg zur Apotheke, zum Arzt oder zum Einkauf ausruhen zu können. „Dies ist so auch entlang der Durchwegung zwischen Neuer Baruther Straße und Theaterstraße berücksichtigt worden. Positiver Nebeneffekt dabei war unseres Erachtens, dass auch der Blick auf den Luckenwalder Nachwuchs gerichtet werden kann“, so Mann.

Kontakte zwischen Jung und Alt fördern

Von diesem Leitgedanken ausgehend habe man nach geeigneten Standorten für die Aufstellung von Bänken gesucht. „Leider werden heute Kinder immer mehr dem gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben beziehungsweise der Erwachsenenwelt entzogen und wechseln zwischen für sie geschaffenen ’Inseln’ wie Kindertagesstätte, Musikschule, Spielplatz, Kindersportgruppe oder Ballettgruppe“, fügt Mann hinzu. Aufgrund dieser Situation sei es wichtig, Kindern die Gelegenheit zum Kontakt mit älteren Menschen zu geben und umgekehrt, da ja auch die meisten Senioren von Kindern isoliert leben und ihnen damit positive, bereichernde Erfahrungen entgehen.

Fachlichen Rat einholen

Die Einwände und Bedenken sind der Stadt bekannt. „Wir befassen uns damit innerhalb der Stadtverwaltung ausgiebig und versuchen, eine sachgerechte Bewertung vorzunehmen. Zu welchem Schluss wir dabei kommen werden, ist derzeit noch nicht gewiss, da wir uns hierzu gerade auch fachlichen Rat einholen“, fügt der Vizebürgermeister hinzu.

Wie Ulrike Grönefeld, Pressesprecherin im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg mitteilt, habe ihr Ministerium erst durch die MAZ-Anfrage über den Fall Kenntnis bekommen. „Da die Parkbänke außerhalb des Kita-Grundstücks stehen, ist zunächst die Stadt Luckenwalde verantwortlich. Die wiederum untersteht der Rechtsaufsicht des Landkreises“, so Grönefeld.

Von Margrit Hahn